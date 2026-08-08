Trent Alexander-Arnold könnte bei Real Madrid zum neuen David Beckham werden

Der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold könnte in seiner Karriere eine unerwartete Veränderung erleben und ins zentrale Mittelfeld versetzt werden. Im Gespräch mit Casinolyze vermutete der ehemalige Fußballer Phil Bardsley, dass der Cheftrainer des Madrider Klubs, José Mourinho, den Engländer wie die legendäre David Beckham im Mittelfeld einsetzen und so sein verborgenes Potenzial entfalten könnte. Goal.com berichtet darüber.

Experten zufolge sollten einige defensive Schwächen von Alexander-Arnold seine offensiven und kreativen Fähigkeiten nicht in den Schatten stellen. Besonders die Anwesenheit schneller Angreifer wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bei Real Madrid bietet die Möglichkeit, die Pässe des Engländers effektiv zu nutzen.

Neue Aufgaben im zentralen Mittelfeld

Phil Bardsley zufolge könnte sich die Versetzung von Trent Alexander-Arnold aus seiner traditionellen Position als Rechtsverteidiger ins rechte Mittelfeld als sinnvoll erweisen. Dadurch hätte er auf dem Platz mehr Freiheiten und könnte mit seinen außergewöhnlichen Pässen und seiner Übersicht die Angriffe der Mannschaft lenken.

David Beckham erfüllte bei Real Madrid einst genau eine solche kreative Aufgabe und spielte seinen Mitspielern präzise Pässe zu. Auch heute dürfte eine solche taktische Veränderung beim Madrider Klub für zusätzliche Variabilität im Spiel der Mannschaft sorgen.

Erste Eindrücke unter Mourinho

Der Fußballer arbeitet derzeit unter José Mourinho im Trainingslager der Saisonvorbereitung auf dem Trainingsgelände von Valdebebas hart. Doppelte Trainingseinheiten und die Vorbereitung bei heißem Wetter verlangen dem Spieler eine hohe körperliche Fitness ab.

In einem Interview mit den offiziellen Kanälen des Klubs sprach Trent Alexander-Arnold über diesen Prozess: «Alles ist gut, nur das Wetter ist heiß und die Trainingseinheiten sind sehr intensiv. Genau das haben wir vom Trainingslager der Saisonvorbereitung erwartet.»

Der Spieler betonte außerdem, dass die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainer eine Ehre sei: «Es ist großartig, mit José Mourinho zu arbeiten. Ich habe diesen Trainer immer bewundert. Ich habe mehrmals gegen ihn gespielt, und nun mit seinem Trainerstab zu arbeiten, bereitet mir große Freude.»