Warum feiert Kylian Mbappe seine Tore mit der Flöte? Das Geheimnis um James Corden

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappe zieht bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht nur durch sein torgefährliches Spiel, sondern auch durch einen unerwarteten neuen Torjubel die Aufmerksamkeit auf sich. Der Star, der jahrelang gewohnt war, die Arme vor der Brust zu kreuzen, führt nun die Bewegung einer imaginären Flöte aus. Hinter dieser Änderung steckt eine interessante Geschichte mit dem berühmten Fernsehmoderator James Corden. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Die Geschichte dieses musikalischen Jubels geht zurück auf Mbappes Auftritt in James Cordens Show "After Hours" vor Beginn des Turniers. In der Sendung erzählte der Real-Madrid-Star, dass seine Eltern ihn in seiner Kindheit dazu ermutigten, verschiedene Künste, einschließlich Musikinstrumente, zu erlernen, damit er zu einer vielseitigen Persönlichkeit heranwächst. Mbappe gab zu, dass er als Kind versucht hatte, Flöte zu lernen.

Eine Abmachung mit James Corden

Während des Gesprächs nutzte James Corden die Situation und machte dem Stürmer ein originelles Angebot. Er schlug Mbappe vor, nach seinem ersten Tor im Turnier so zu tun, als würde er Flöte spielen. Corden zeigte ihm sogar, wie man das macht, und holte sich ein Versprechen vom Fußballer. Laut Goal.com nahm Mbappe diese scherzhafte Vereinbarung ernst und beschloss, sie auf der Weltbühne umzusetzen.

Im Debütspiel Frankreichs gegen Senegal in Gruppe A (3:1) erzielte Mbappe einen Doppelpack. Nach seinem ersten Tor verzichtete er auf seinen traditionellen Stil und demonstrierte die Flöten-Bewegung. Dieser Moment ging in den sozialen Netzwerken schnell viral und löste große Diskussionen unter den Fans aus. Corden selbst konnte seine Überraschung darüber, dass der Fußballstar sein Versprechen hielt, nicht verbergen.

"Es war einfach unglaublich. Als ich das Spiel mit meinem Vater schaute, schrie er: 'Schau, er spielt Flöte!' Mein Telefon explodierte fast vor Nachrichten", betonte der britische Moderator in einem Interview mit talkSPORT. Wie es sich herausstellte, schrieb Mbappe Corden direkt nach dem Spiel eine Nachricht und bestätigte, dass er sein Versprechen gehalten habe.

Experten glauben, dass Mbappes gelassene und humorvolle Stimmung darauf hindeutet, dass die Atmosphäre innerhalb der französischen Nationalmannschaft hervorragend ist. Nach der Niederlage im Finale 2022 scheinen die "Les Bleus" dem Gewinn des Titels näher als je zuvor. Mbappe demonstriert weiterhin sein Selbstvertrauen, nicht nur als Anführer auf dem Platz, sondern als Hauptstar des Teams.