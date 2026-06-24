In der US-amerikanischen MLS ist ein unerwartetes Ereignis eingetreten: Der 20-jährige Verteidiger Mbekezeli Mbokazi vom Chicago Fire schaffte es, in einer Umfrage unter den Stars mehr Stimmen als Lionel Messi zu erhalten. Dieses Ergebnis hat die Aufmerksamkeit nicht nur Nordamerikas, sondern der gesamten Weltfußballgemeinschaft auf das südafrikanische Talent gelenkt. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Mbokazi sicherte sich bereits in seiner Debütsaison in der MLS einen Platz im All-Star-Kader. Laut Goal.com hat der junge Verteidiger in seiner ersten Saison, in der er eine so hohe Anerkennung fand, den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner Lionel Messi in der Stimmenanzahl übertroffen. Dies belegt, dass nicht nur seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch sein Ansehen unter den Fans rasant wächst.

Die südafrikanische Fußballlegende Doctor Khumalo kommentierte diesen Erfolg und bezeichnete Mbokazi als wahren „Botschafter“ seines Landes. Khumalo war vor 30 Jahren der letzte Südafrikaner, der in einen MLS-All-Star-Kader berufen wurde. Er betonte, dass die heutige MLS wesentlich stärker und eine kommerziell attraktivere Marke als in den 1990er Jahren sei.

Eine neue Ära des südafrikanischen Fußballs

Mbokazi wechselte im Dezember 2025 von den Orlando Pirates in die USA. Der Vierjahresvertrag, den er mit Chicago Fire unterzeichnete, rechtfertigt sich voll und ganz. Derzeit ist der Spieler nicht nur auf Vereinsebene aktiv, sondern nimmt auch mit der südafrikanischen Nationalmannschaft an den Qualifikationsspielen für die WM 2026 teil.

Experten sind der Meinung, dass Mbokazis Erfolg auf der strengen Disziplin und Ausbildung beruht, die er an der Akademie der Orlando Pirates erhalten hat. In einer sternenbesetzten Liga wie der MLS, in der Namen wie Lionel Messi, Heung-min Son und Thomas Müller spielen, ist es ein seltenes Ereignis, in so jungem Alter die Führung zu übernehmen.

Derzeit spielen in den USA neben Mbokazi noch einige weitere südafrikanische Fußballer, darunter Puso Dithejane, Bongokuhle Hlongwane und Olwethu Makhanya. Doch gerade Mbokazi sticht durch sein selbstbewusstes Spiel und sein Charisma aus der Masse hervor. Es heißt, dass alle Voraussetzungen gegeben sind, damit er in Zukunft einer der stärksten Verteidiger der Welt wird.

Dieser Erfolg ist nicht nur ein persönliches Resultat des Spielers, sondern dient auch dazu, das Ansehen der südafrikanischen Fußballschule auf der Weltbühne zu steigern. Der Wettbewerb in derselben Liga wie Legenden wie Lionel Messi und die Gewinnung der Liebe der Fans werden voraussichtlich der Prolog zu einer großartigen Karriere für Mbokazi sein.