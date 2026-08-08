Juiced Scrambler Hardtail Elektrofatbike vorgestellt

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Juiced Scrambler Hardtail Elektrofatbike vorgestellt

Das US-Unternehmen Juiced hat offiziell zwei Versionen seines neuen Elektrofatbikes Scrambler Hardtail mit zwei Akkus vorgestellt. Laut Ixbt.com verfügt das Fahrzeug über einen Energievorrat von fast 2 kW·soat und einen besonders leistungsstarken Motor. Damit eignet es sich sowohl für den Stadtverkehr als auch für Langstreckenfahrten. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell ist mit zwei Akkupacks ausgestattet. Ihre kombinierte Leistung beträgt bei 52 V insgesamt 1996 W·soat, während die Gesamtkapazität 38,2 A·soat erreicht. Nach Einschätzung des Herstellers ermöglicht dieser Energievorrat eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern mit einer einzigen Ladung.

Technische Eigenschaften und Fahrwerk

Für den Antrieb ist ein am Hinterrad montierter Elektromotor zuständig. Seine Nennleistung beträgt 750 W und steigt bei Spitzenleistung auf 1764 W (2,4 PS). Das Drehmoment liegt bei 90 N·m. Diese hohen Werte sorgen für eine dynamische und zuverlässige Leistung.

Das Scrambler Hardtail ist mit breiten Reifen, hydraulischen Scheibenbremsen und einer Vorderradfederung ausgestattet. Am Lenker befindet sich außerdem ein spezielles Display, das Geschwindigkeit, Akkuladestand und verbleibende Reichweite anzeigt. Interessanterweise verfügt das Modell über einen speziellen Elternmodus, mit dem sich die Höchstgeschwindigkeit per PIN-Code begrenzen lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Diese Version unterscheidet sich vom zuvor vorgestellten Modell Scrambler Full Suspension durch das Fehlen eines hinteren Stoßdämpfers. Dadurch wird die Konstruktion vereinfacht und der Preis gesenkt, allerdings kann der Komfort auf unebenen Straßen etwas geringer ausfallen. Die für die Scrambler-Familie typische lange Sitzbank und die motorradähnliche Silhouette bleiben jedoch erhalten.

Das neue Scrambler Hardtail mit zwei Akkus wird in drei Farben angeboten: Schwarz, Braun und Orange. Der empfohlene Preis beträgt 2244 US-Dollar, während in der ersten Verkaufsphase ein Rabatt von 245 US-Dollar gilt. Das Elektrofatbike ist derzeit auf der offiziellen Website des Herstellers erhältlich.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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