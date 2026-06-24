Behruz Karimov stellt Weltmeisterschaftsrekord im Spiel gegen Portugal auf

Im Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan in der zweiten Runde der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 wurde ein neuer WM-Rekord aufgestellt.

Der Altersunterschied zwischen Cristiano Ronaldo und Behruzjon Karimov, die gleichzeitig auf dem Platz standen, ist nun der größte in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Am Spieltag war der portugiesische Stürmer Cristiano Ronaldo 41 Jahre, 4 Monate und 18 Tage alt. Der usbekische Verteidiger Behruzjon Karimov war 18 Jahre, 10 Monate und 16 Tage alt. Die Differenz zwischen den beiden Spielern betrug 22 Jahre und 183 Tage.

Der vorherige Rekord wurde bei der Weltmeisterschaft 1994 aufgestellt. Damals betrug der Altersunterschied zwischen dem Kameruner Roger Milla und dem russischen Stürmer Vladimir Beschastnykh 21 Jahre und 321 Tage.

In der dritten Runde der Gruppenphase spielt Portugal am 28. Juni gegen Kolumbien. Die usbekische Nationalmannschaft tritt am selben Tag gegen die Demokratische Republik Kongo an.

Während der WM 2026 wurden weitere Rekorde im Zusammenhang mit Usbekistan aufgestellt. Für das erste Gruppenspiel gegen Kolumbien wurde eine Rekordzahl an Tickets verkauft.

Zudem wurde Abbosbek Fayzullayev, der das erste Tor Usbekistans bei Weltmeisterschaften erzielte, zum kleinsten Spieler des 21. Jahrhunderts, der ein Kopfballtor bei einer WM erzielte. Seine Körpergröße beträgt 167 Zentimeter.