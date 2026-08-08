PSG arbeitet an Transfer von Parmas Torhüter Zion Suzuki

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PSG arbeitet an Transfer von Parmas Torhüter Zion Suzuki

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat damit begonnen, Parmas Torhüter Zion Suzuki zu verpflichten, um die Torwartposition weiter zu verstärken. Laut Le Parisien ist der Hauptstadtklub bereit, bis zu 40 Millionen Euro für den 23-jährigen japanischen Nationalspieler zu zahlen. Goal.com berichtet darüber.

Die Führung von Paris Saint-Germain, insbesondere Sportberater Luis Campos und Cheftrainer Luis Enrique, schätzt das Potenzial des jungen Torhüters sehr hoch ein. Der japanische Schlussmann hat die Pariser mit seiner Erfahrung in der Serie A und seinem enormen Entwicklungspotenzial überzeugt. Der Klub will mit seiner Verpflichtung die Grundlage für die Zukunft schaffen.

Transfer- und Leihplan

Laut Le Parisien könnte Zion Suzuki selbst im Falle einer Verpflichtung nicht sofort zur ersten Mannschaft des Pariser Klubs stoßen. Die PSG-Führung erwägt ernsthaft, den Spieler an einen anderen Verein auszuleihen, damit er Erfahrung sammelt und regelmäßige Einsatzzeiten erhält.

Laut Berichten der italienischen Presse prüft auch Juventus Turin die Möglichkeit, den Torhüter auf Leihbasis zu verpflichten. Obwohl die Turiner darauf verzichten, mit PSG im Transferkampf zu konkurrieren, möchten sie den Spieler vorübergehend in ihren Reihen sehen.

Torwartkonkurrenz in Paris

Derzeit herrscht in der französischen Hauptstadt ein intensiver Konkurrenzkampf zwischen Matvey Safonov und Lucas Chevalier. Unter Luis Enrique konnte sich keiner der beiden Torhüter seinen Platz in der Startelf vollständig sichern, was den Wettbewerb auf der Torhüterposition weiter verschärft.

Obwohl Chevalier in der vergangenen Saison seinen Platz verloren hat, will er in Paris bleiben und um einen Stammplatz kämpfen. In den Vorbereitungsspielen gibt der Trainerstab beiden Torhütern Chancen, und die Hierarchie zwischen den Pfosten wird derzeit neu geordnet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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