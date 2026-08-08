Real Madrid war gezwungen, seine Pläne auf dem Transfermarkt grundlegend zu ändern. Goal.com berichtet, dass Florentino Pérez beschlossen hat, sein wichtigstes Ziel zur Verstärkung des Mittelfelds aufzugeben — den Star von Manchester City. Der Grund dafür ist, dass der erfahrene Mittelfeldspieler kurz vor einem Wechsel zum größten Rivalen Barcelona steht. Darüber berichtet .

Ursprünglich hatte die Führung von Real Madrid die Verpflichtung des spanischen Fußballers zur Priorität erklärt, um Erfahrung und taktische Disziplin ins Zentrum des Spielfelds zu bringen. Die Entscheidung des Spielers für das Projekt des katalanischen Klubs sorgte jedoch für eine unerwartete Wende, woraufhin die Königlichen umgehend begannen, andere Optionen zu prüfen.

Neue Transferstrategie und junges Talent

Nach dieser Entwicklung richteten die Scouts von Real Madrid ihre Aufmerksamkeit auf die niederländische Liga. Jorthy Mokio, ein junger Star, der in der Eredivisie glänzt, wurde zur 30-Millionen-Euro-Alternative der Madrilenen. Nach Angaben von Fichajes sind die Verantwortlichen des Klubs überzeugt, dass die körperlichen Voraussetzungen und das enorme Potenzial des 18-jährigen defensiven Mittelfeldspielers vollständig den Anforderungen von La Liga entsprechen.

Die Verpflichtung dieses Spielers würde für Real Madrid eine völlig neue Strategie bedeuten. Während Rodri als fertiger und teurer Star kommen sollte, wird der Absolvent der Ajax-Akademie als langfristige Investition betrachtet. Trotz seines jungen Alters hat er beim Klub aus Amsterdam bereits beträchtliche Erfahrung gesammelt.

Verhandlungen mit Ajax dürften schwierig werden

Jorthy Mokio überzeugte in der Johan-Cruyff-Arena und entwickelte sich zu einem Stammspieler der ersten Mannschaft. Bis zu seiner jüngsten Vertragsverlängerung, die bis April 2026 läuft, absolvierte er 48 Pflichtspiele für das Profiteam und erzielte sechs Tore. Seine Fähigkeit, auf mehreren Positionen zu spielen, hat das Interesse der Madrider Führung weiter verstärkt.

Den talentierten Spieler vom niederländischen Giganten loszueisen, dürfte jedoch nicht einfach werden. Ajax steht finanziell nicht unter Druck, und der langfristige Vertrag des Spielers läuft bis zum 30. Juni 2031. Obwohl Real Madrid zunächst eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro genannt haben soll, könnten die Niederländer für ihren Star deutlich mehr verlangen.

Nun muss die Führung von Real Madrid einen sorgfältigen Plan entwickeln, um sowohl den Spieler als auch seinen Klub innerhalb kurzer Zeit von einer Änderung der Vertragsbedingungen zu überzeugen. Der Transfer dürfte zu einem der heißesten Themen des Sommer-Transferfensters werden.