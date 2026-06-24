Kolumbien sichert sich vorzeitigen Play-off-Einzug: Daniel Munoz bringt Sieg

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Kolumbien sichert sich vorzeitigen Play-off-Einzug: Daniel Munoz bringt Sieg

Die kolumbianische Nationalmannschaft hat sich nach ihrem zweiten Sieg in Folge in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 vorzeitig für die Play-offs qualifiziert. In der Partie in Guadalajara besiegten die Südamerikaner die Demokratische Republik Kongo mit 1:0. Mit diesem Ergebnis gelang Kolumbien eine Aufgabe, an der das Team um Cristiano Ronaldo aus Portugal scheiterte. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Die Entscheidung des Spiels traf Daniel Munoz, Verteidiger des englischen Clubs Crystal Palace. Er traf in der 76. Minute und verbuchte damit sein zweites Tor im Turnier. Laut Goal.com ermöglichte dieser Sieg den Schülern von Nestor Lorenzo, ihre Führung in Gruppe K mit sechs Punkten auszubauen und den Einzug in die 1/32-Finalrunde zu schaffen.

Die Hürde, an der Portugal scheiterte

Es ist anzumerken, dass Portugal, einer der Favoriten der Gruppe, bereits im ersten Spiel mit 1:1 gegen die DR Kongo nur einen Punkt holen konnte. Den Kolumbianern gelang es hingegen, die starke Defensive der Afrikaner zu knacken. Obwohl Kolumbien mit 20 Schüssen das Spiel dominierte, vereitelte der kongolesische Torhüter Lionel Mpasi mit glänzenden Paraden die Versuche von Luis Diaz und Jhon Arias.

Bereits in der ersten Halbzeit gab Kolumbien 15 Torschüsse ab, doch das Glück beim Torerfolg stellte sich erst gegen Ende der zweiten Halbzeit ein. Der Schuss von Daniel Munoz wurde von Steve Kapuadi abgefälscht und schlug im Netz ein. Nach dem Spiel betonte Munoz im Interview: "Das Tor macht mich nicht zum Helden. Wir haben als ein Team, als eine Familie gewonnen."

Gruppenlage und Bedeutung für Usbekistan

Kolumbiens Cheftrainer Nestor Lorenzo erklärte, dass er aufgrund der Gefahr der gegnerischen Konter eine vorsichtige Taktik gewählt habe. Juan Quintero, der für James Rodriguez eingewechselt wurde, brachte neue Energie ins Spiel und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau der Angriffe. Nun trifft Kolumbien im letzten Spiel auf Portugal im Kampf um den Gruppensieg.

Für die DR Kongo erschwert die Niederlage die Situation. Aktuell belegen sie mit einem Punkt den dritten Platz. Das entscheidende Spiel um das weitere Schicksal in der Gruppe findet in Atlanta gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan statt. Die Afrikaner müssen gegen Usbekistan gewinnen, um ihre Play-off-Chancen zu wahren.

KolumbienWeltmeisterschaftDaniel MunozPortugalFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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