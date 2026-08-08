Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!

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Noch ein großer Arsenal-Transfer: Bruno Guimarães wird Gunner!

Der Londoner Klub Arsenal hat den nächsten spektakulären Transfer des Sommer-Transferfensters bekannt gegeben. Der brasilianische Nationalspieler und Newcastle-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães wird seine Karriere bei den Gunners fortsetzen.

Das teilte Arsenals Pressestelle auf der offiziellen Seite des Klubs im sozialen Netzwerk X, ehemals Twitter, mit.

Ablösesumme und Vertragsdetails

Die Londoner investierten eine beträchtliche Summe in den brasilianischen Star. Die Einzelheiten der Vereinbarung lauten wie folgt:

  • Ablösesumme: 75 Millionen Pfund (87,75 Millionen Euro);

  • Vertragslaufzeit: 5 Jahre – bis zum Sommer 2031 .

Guimarães’ Statistiken der vergangenen Saison

Der erfahrene 28-jährige Mittelfeldspieler war in der Saison 2025/26 eine der Schlüsselfiguren im Zentrum des Newcastle-Mittelfelds:

  • Premier League: 29 Spiele, 9 Tore und 5 Vorlagen;

  • UEFA Champions League: 7 Spiele.

Krise bei Newcastle: Leistungsträger verlassen den Klub einer nach dem anderen

Der Abgang von Bruno Guimarães ist nicht der erste Verlust für Newcastle im Sommer-Transferfenster. Zuvor musste sich der Klub bereits von zwei weiteren Leistungsträgern trennen:

  1. Anthony Gordon – wechselte für 80 Millionen Euro zum FC Barcelona.

  2. Sandro Tonali – wurde für 108 Millionen Euro ein Tottenham -Spieler.

Newcastle erzielt durch den Transfer von Guimarães zwar einen erheblichen finanziellen Gewinn, verliert aber drei zentrale Leistungsträger im Mittelfeld und Angriff.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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