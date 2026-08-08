Der Londoner Klub Arsenal hat auf dem Transfermarkt einen wichtigen Schritt zur Verstärkung seines Mittelfelds gemacht und den Leistungsträger von Newcastle United, Bruno Guimarães, verpflichtet. Der Brasilianer unterzeichnete im Emirates Stadium einen langfristigen Vertrag und erklärte, bereit zu sein, ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte zu schreiben, wie Goal.com berichtet.

Mit diesem Transfer endet Bruno Guimarães’ viereinhalbjährige Zeit bei Newcastle United. Für den Klub aus dem St James’ Park absolvierte er fast 200 Spiele und entwickelte sich dank seiner Zweikampfstärke und technischen Fähigkeiten zu einer der wichtigsten Figuren der Mannschaft.

Neue Herausforderung und große Ziele

In seinem ersten Interview mit der Presseabteilung von Arsenal betonte der 28-jährige Mittelfeldspieler, dass diese Phase seiner Karriere für ihn äußerst wichtig sei. Die Ambitionen des Londoner Klubs passten laut Guimarães perfekt zu seinem Wunsch, zu gewinnen und Trophäen zu holen.

"Ich befinde mich in einer Phase meines Lebens, in der ich genau diese Art von Herausforderung brauche. Ich möchte Trophäen gewinnen und Geschichte schreiben, und ich bin überzeugt, dass ich am richtigen Ort bin, um dies zu erreichen," sagte der Fußballer.

Kämpfermentalität auf dem Platz

Im Gespräch mit den Fans über seinen Spielstil und darüber, was er der Mannschaft geben kann, bezeichnete sich Bruno Guimarães als echten "Kämpfer." Er betonte, dass er auf dem Platz niemals aufgeben und in jeder Situation bis zum Ende kämpfen werde.

"Ich kann den Ball gut passen, laufe viel und spiele auf dem Platz wie ein Kämpfer. Ich gebe niemals auf. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen, bin am Ball ruhig und besonnen und hoffe außerdem, von Zeit zu Zeit Tore zu schießen und alle glücklich zu machen," fügte er hinzu.

Der inzwischen 28-jährige Fußballer, der den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hat, glaubt, mit Arsenal noch größere Erfolge feiern zu können. Experten erwarten, dass seine Siegermentalität und Erfahrung dem Londoner Klub im Saisonverlauf große Vorteile bringen werden.