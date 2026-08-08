HMD Touch AI Budget-Smartphone könnte weltweit erscheinen

HMD plant, sein Budget-Smartphone HMD Touch AI mit Funktionen der künstlichen Intelligenz auf internationale Märkte zu bringen. Laut ixbt.com wurde das Gerät zunächst in China vorgestellt. Nun soll der weltweite Verkauf starten, was Nutzer ansprechen dürfte, die sich für kompakte und erschwingliche Gadgets interessieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf Grundlage der von Insider smashx_60 verbreiteten Informationen könnte das neue Telefon nach seinem Debüt in China in asiatische Märkte wie Malaysia, Indonesien, Thailand und die Philippinen geliefert werden. Das genaue Veröffentlichungsdatum und der Preis der internationalen Version werden bislang geheim gehalten. Auf dem chinesischen Markt kostete das Gerät jedoch 469 Yuan beziehungsweise etwa 70 US-Dollar.

Ungewöhnliches Design und technische Ausstattung

Das Gerät hebt sich durch sein charakteristisches Erscheinungsbild hervor. Das Design des HMD Touch AI erinnert an den Stil der legendären Nokia-Lumia-Smartphones. Das Telefon ist mit einem handlichen 3,2-Zoll-Touchscreen ausgestattet und könnte für Anhänger kompakter Geräte eine attraktive Wahl sein.

Zu den technischen Möglichkeiten gehören die Unterstützung von 4G-Netzen und Wi-Fi sowie Steckplätze für zwei SIM-Karten. Der 1950 mAh große Akku wird über einen modernen USB-Type-C-Anschluss geladen. Zusätzlich zu den Standardfarben sollen für die internationale Version auch weiße und goldfarbene Varianten angeboten werden.

Künstliche Intelligenz und zusätzliche Funktionen

Das wichtigste Merkmal dieses Budget-Geräts ist die Integration von Funktionen der künstlichen Intelligenz. Für die internationale Version wird die Integration des neuronalen Netzwerks Taobao AI Big Model Teen Edition erwartet. Nutzer sollen es ohne monatliche Gebühren völlig kostenlos verwenden können. Die in der chinesischen Version verfügbaren mobilen Alipay-Zahlungen und die QR-Code-Erkennung könnten in der globalen Version jedoch fehlen.

Zur Unterstützung der Käufer plant HMD, eine 8 GB microSD-Speicherkarte, eine spezielle Schutzhülle und eine Displayschutzfolie in den Lieferumfang aufzunehmen. Da Insider smashx_60 bereits zuvor genaue Informationen zu neuen HMD-Produkten, darunter dem Tastenhandy HMD Icon Flip 1, geliefert hat, ist das Vertrauen in die Richtigkeit dieser Angaben hoch.