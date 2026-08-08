Eine Legende des argentinischen und des Weltfußballs Lionel Messis Vater und langjähriger Agent Jorge Messi ist im Alter von 68 Jahren gestorben.

Darüber berichtete die angesehene argentinische Infobae Nachrichtenagentur. Dem Bericht zufolge hatte Jorge Messi lange Zeit gegen eine schwere Krankheit gekämpft. Er starb heute früh um 4:00 Uhr Ortszeit in einem Krankenhaus in Rosario.

Ein Hattrick bei der Weltmeisterschaft und Messis Tränen

Quellen berichteten, dass Messi während des Turniers aufgrund seiner familiären Situation unter enormem emotionalem Druck gespielt habe. Beim 3:0-Sieg Argentiniens gegen Algerien in der ersten Runde der Weltmeisterschaft erzielte Messi einen Hattrick, konnte nach dem Abpfiff auf dem Spielfeld jedoch seine Tränen nicht zurückhalten.

In einem damaligen Interview deutete der Fußballer an, dass diese Emotionen nicht mit dem Fußball oder dem Sieg zusammenhingen, sondern mit schweren Tagen in seinem Privatleben.

Wichtiges Detail: Obwohl Messis gesamte Familie während der WM-Spiele Argentiniens auf der Tribüne anwesend war, bestätigte das Fehlen seines Vaters Jorge Messi die Sorgen über eine Verschlechterung seines Gesundheitszustands.

Die wichtigste Person in Leos Karriere

Jorge Messi war für Leo nicht nur ein unterstützender Vater, sondern während seiner gesamten Profikarriere auch sein wichtigster Berater und offizieller Agent. Von seinen ersten Schritten beim FC Barcelona bis zu den größten Verträgen seiner Karriere erfolgte alles unter Jorges Aufsicht und Mitwirkung.

Die Fußballgemeinschaft und Millionen von Fans sprechen Messi und seiner Familie ihr aufrichtiges Beileid aus.