Neymar kehrt zurück: Carlo Ancelotti gibt Update zum Zustand des brasilianischen Stars

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Neymar kehrt zurück: Carlo Ancelotti gibt Update zum Zustand des brasilianischen Stars

Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti gab bekannt, dass Teamführer Neymar vollständig von seiner Verletzung genesen ist und für das wichtige Spiel gegen Schottland einsatzbereit ist. Vor dem entscheidenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft sind diese Neuigkeiten ein timely Boost für die Fans der "Pentacampeones". Goal.com berichtet darüber.

Bekanntlich musste Neymar die ersten Spiele gegen Marokko und Haiti aufgrund einer Wadenverletzung verpassen. Laut Goal.com nimmt der 34-jährige Stürmer seit letzter Woche wieder voll am Gruppentraining teil und hat seine körperliche Verfassung wiederhergestellt.

Ancelottis Vertrauen und Kaderänderungen

Der italienische Spezialist verbarg nicht seine Zufriedenheit mit dem aktuellen Zustand des brasilianischen Stars. "Er ist bereit, er hat sich diese Woche sehr gut trainiert. Neymar ist in der Lage, nicht nur einen Teil des Spiels, sondern die vollen 90 Minuten zu spielen. Seine Rückkehr ist eine große Stärke für uns, da er ein hochbegabter und erfahrener Spieler ist", betonte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz.

Die Rückkehr von Neymar soll die Probleme in der brasilianischen Offensive etwas lindern. Denn Raphinha, der im Spiel gegen Haiti (3:0) eine Knieverletzung erlitt, wird das Spiel gegen Schottland verpassen. Während Ancelotti in Abwesenheit des Barcelona-Stürmers junge und talentierte Spieler wie Ryan, Endrick und Igor Thiago zur Verfügung hat, könnte Neymars Erfahrung entscheidend sein.

Sollte die brasilianische Nationalmannschaft Schottland besiegen, sichert sie sich den ersten Platz in Gruppe C. Der Trainer lobte auch die gegnerische Mannschaft und sagte, dass das Spiel nicht einfach wird. Insbesondere warnte er davor, dass Spieler wie Scott McTominay und John McGinn von Schottland den Rhythmus Brasiliens stören könnten.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass Brasilien und Schottland bisher viermal im Rahmen der Weltmeisterschaften gegeneinander angetreten sind. Die Südamerikaner gewannen drei dieser Spiele, ein Aufeinandertreffen endete unentschieden. Neymar strebt an, seine Tore bei Weltmeisterschaften in diesem Spiel auf über 8 zu steigern.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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