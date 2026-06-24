Spaniens Real Madrid hat mit dem teuersten Transfer in der Geschichte des Frauenfußballs einen neuen Allzeitrekord aufgestellt. Die Madrilenen haben die 19-jährige Stürmerin Felicia Schroder vom schwedischen BK Häcken verpflichtet. Dieses Geschäft ist nicht nur aufgrund der finanziellen Kennzahlen bedeutend, sondern auch als Zeichen des Strebens von Real Madrid nach der Hegemonie im europäischen Frauenfußball. Dies berichtet Goal.com berichtet werden.

Laut Goal.com ließ Real Madrid im Kampf um Felicia Schroder fast alle europäischen Giganten hinter sich. Zunächst hatte der englische Club Chelsea 1,2 Millionen Pfund (ca. 1,6 Millionen Dollar) für das schwedische Talent geboten. Letztendlich setzte sich jedoch der Club aus Madrid durch und schloss das Geschäft gegen eine für den Frauenfußball beispiellose Summe ab. Die schwedische „Tormaschine“ wird nun erwartet, zur Hauptwaffe des „Königlichen Clubs“ zu werden.

Ein Talent im Visier der europäischen Giganten

Schroders Transfer ist kein Zufall. In den letzten Jahren wurde sie nicht nur in Schweden, sondern auf dem gesamten Kontinent als eine der vielversprechendsten Spielerinnen anerkannt. Laut Sportbladet zeigten Clubs wie Barcelona, Lyon, Bayern München, Manchester City, Juventus und Manchester United ernsthaftes Interesse. Sogar Vertreter der US-amerikanischen NWSL-Liga hatten sie geworben.

Felicia Schroders professionelle Karriere entwickelte sich rasant. Im Jahr 2023, noch bevor sie 16 wurde, unterschrieb die Stürmerin einen Vertrag beim BK Häcken und gelang ihr bereits im Debütspiel ein Tor. In der Saison 2024 erzielte sie 12 Tore in 24 Spielen, und im Jahr 2025 folgte der eigentliche Durchbruch. In dieser Saison kam sie in 26 Partien zum Einsatz, erzielte 30 Tore und gab 9 Vorlagen, was maßgeblich zur schwedischen Meisterschaft ihres Teams beitrug.

Die neue Strategie von Real Madrid

Die 2020 gegründete Frauenmannschaft von Real Madrid stand bisher im Schatten von Größen wie Barcelona. Durch die Verpflichtung von Schroder will die Vereinsführung diese Lücke schließen und um Titel in der Champions League sowie in der nationalen Meisterschaft kämpfen. Dieser Transfer bedeutet, dass sich die Einstellung des Madrider Clubs zum Frauenfußball grundlegend geändert hat und sie die höchsten Gipfel anstreben.

Schroder hat sich nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch im System der schwedischen Nationalmannschaft bewährt. Die Stürmerin, die in 28 Spielen für verschiedene Jugendnationalmannschaften 19 Tore erzielte, wurde im Mai 2025 in die A-Nationalmannschaft berufen und ist nun festes Mitglied des Teams unter Tony Gustavsson. Ihre physische Verfassung, ihr Torinstinkt und ihre trotz ihres jungen Alters vorhandene Kaltblütigkeit schaffen die Grundlage dafür, eine der besten Mittelstürmerinnen der Welt zu werden.

Experten glauben, dass der Wechsel von Felicia Schroder zu Real Madrid zu einem steilen Preisanstieg auf dem Markt für Frauenfußball führen wird. Top-Clubs haben nun gezeigt, dass sie bereit sind, Millionen von Dollar für die talentiertesten jungen Spielerinnen auszugeben. Dies belegt, dass die kommerzielle Attraktivität und das professionelle Niveau des Frauenfußballs eine neue Stufe erreicht haben.