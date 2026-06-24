3 Hauptgründe für das Scheitern unserer Nationalmannschaft

Unsere erste Weltmeisterschaft verläuft nicht so, wie wir es erwartet haben. Nach der 0:5 herben Niederlage gegen Portugal hat die usbekische Nationalmannschaft kaum noch Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde. In zwei Spielen erzielten wir ein Tor und kassierten 8 Gegentreffer.

Nach dem Spiel war es für alle Fußballfans schwer, die Tränen unseres Kapitäns und Manchester City-Verteidigers Abdukodir Khusanov zu sehen. Doch hinter diesen Tränen verbarg sich eine bittere Wahrheit: Wir konnten dem Gegner auf dem Platz kaum Widerstand leisten und verloren den Ball in einfachen Situationen.

Was also führte zu diesem Misserfolg bei der historischen Weltmeisterschaft? Lassen wir die Situation objektiv bewerten und analysieren wir die 3 Hauptfaktoren.

1. Aufregung auf der großen Bühne und der Klassenunterschied

Unsere Mannschaft spielt beim Asien-Cup und auf kontinentaler Ebene gut, aber das Tempo und der Druck bei einer WM sind ein völlig anderes Niveau. Die meisten unserer Spieler haben keine Erfahrung in europäischen Top-Ligen, und viele haben noch nie außerhalb des Nahen Ostens gespielt.

Unsere Jungs konnten mit dem hohen Tempo von Kolumbien und Portugal nicht mithalten. Starker Stress führte zu einer Kette einfacher technischer Fehler:

Ungenauigkeiten beim Passspiel;

Fehler bei der Positionsfindung;

Leichtfertiger Ballverlust an den Gegner.

Zum Beispiel führte ein ähnlicher einfacher Fehler im Spiel gegen Portugal zu einem Freistoß gegen uns, der zum zweiten Gegentor führte. Es wurde deutlich, dass die Mannschaft weder mental noch taktisch auf das Turnier vorbereitet war.

2. Die Folgen des unüberlegten 'Trainer-Karussells'

Um den aktuellen Zustand der Mannschaft zu verstehen, muss man in die jüngere Vergangenheit blicken. Das Fundament unserer heutigen Nationalmannschaft wurde von dem slowenischen Experten Srečko Katanec gelegt. Unter seiner Führung erreichten wir das Viertelfinale des Asien-Cups 2023. Doch im Winter 2025 verließ Katanec das Team unerwartet aus gesundheitlichen Gründen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Mannschaft in der Qualifikation auf einem aussichtsreichen 2. Platz.

Nach ihm übernahm unsere lokale Legende Timur Kapadze das Ruder. Unter seiner Leitung sicherte sich Usbekistan zum ersten Mal in der Geschichte vorzeitig das WM-Ticket. Alles lief sehr logisch und vielversprechend.

Der Wendepunkt: Der usbekische Fußballverband (UFA) glaubte, dass die Mannschaft einen berühmteren ausländischen Experten für die WM brauchte, und holte Fabio Cannavaro. Cannavaros Trainerkarriere war ohnehin sehr umstritten (er konnte bei vielen Mannschaften keine Erfolge erzielen). Infolgedessen zahlte sich dieses Wagnis vor dem Turnier nicht aus.

3. Mächtige Gegner und Ressourcenmangel (Kaderwert)

So bitter es auch ist, wir müssen zugeben: Das individuelle Können unserer Spieler ist noch nicht auf dem Niveau der Weltelite. Wir schätzen harte Arbeit und Leidenschaft, aber die Zahlen lügen nicht.

Indikator Status unserer Nationalmannschaft WM-Kaderwert-Ranking 35. Platz (eine der günstigsten Mannschaften) Durchschnittsalter Nicht die ältesten (das Problem liegt nicht am Alter, sondern am Können) Vertreter in europäischen Top-Clubs An einer Hand abzählbar

Unsere Regierung führt große Reformen zur Entwicklung der Fußballinfrastruktur und zur Eröffnung von Akademien durch. Aber Fußball ist eine langfristige Investition. Ein heute gepflanzter Baum trägt nicht morgen Früchte. Das wird Jahre dauern.

Nächster Schritt: Mit erhobenem Haupt verabschieden

Vielleicht wird Usbekistan in weiteren 10 Jahren auf Augenhöhe mit den Großen spielen. Aber die aktuelle Realität ist diese. Die wichtigste Aufgabe ist es nun, das letzte Gruppenspiel würdig zu bestreiten.

Vor uns liegt das Spiel gegen DR Kongo . Wir erwarten von unseren Jungs, dass sie im letzten Spiel ihr volles Potenzial zeigen und den Platz für die Fans und das Land mit erhobenem Haupt verlassen. Vorwärts, Usbekistan!