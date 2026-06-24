Lionel Messi wird 39: Der absolute Rekordhalter der WM-Geschichte

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Lionel Messi wird 39: Der absolute Rekordhalter der WM-Geschichte

Heute, am 24. Juni, feiert die gesamte Fußballwelt ein großes Datum. Eines der größten Genies der Fußballgeschichte, der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft und des US-Clubs Inter Miami, Lionel Messi wird 39 Jahre alt!

Das Interessanteste ist, dass Leo dieses glückliche Alter nicht einfach mit Ruhe, sondern mit dem Brechen eines weiteren kosmischen Rekords auf dem Platz begrüßt.

Der absolute König der WM-Geschichte!

Die laufende Weltmeisterschaft 2026 ist für Messi nicht nur ein weiteres Turnier, sondern ein historischer Gipfel. Der erfahrene Stürmer hat seinen Namen in goldenen Buchstaben als besten Torschützen der WM-Geschichte verewigt. Aktuell stehen auf seinem Konto genau 18 Tore !

Mit diesem Wert gelang es ihm, die deutsche Legende Miroslav Klose und den französischen Superstar Kylian Mbappe zu übertreffen, die über viele Jahre die Führung innehatten.

Spieler

Nationalmannschaft

WM-Tore

Lionel Messi

Argentinien

18

Miroslav Klose

Deutschland

16

Kylian Mbappe

Frankreich

16

Eine Legende, die nicht aufhören will

Wir alle erinnern uns gut daran, dass Messi die magischste und unvergesslichste Zeit seiner Karriere bei Barcelona verbrachte. Dort gewann er die spanische Meisterschaft, Champions-League-Pokale, stellte zahllose persönliche Rekorde auf und erhielt achtmal den Ballon d'Or.

Der höchste Gipfel: Im Jahr 2022 errang Messi mit Argentinien den Sieg bei der Weltmeisterschaft in Katar und erfüllte sich damit all seine Träume im Fußball.

Viele dachten, dass Leo nach diesem Sieg die große Bühne verlassen würde. Doch er bereitet auch jetzt Millionen von Fans beim US-Club Inter Miami Freude und führt sein Land als treuer Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 zu neuen Triumphen.

Alles Gute zum Geburtstag, König des Fußballs!

Lionel MessiArgentinienInter MiamiMiroslav KloseKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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