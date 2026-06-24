Portugals Cheftrainer Roberto Martinez äußerte sich nach dem Spiel gegen Usbekistan im Rahmen der Jaxon-Meisterschaft warm über Kapitän Cristiano Ronaldo. Der Trainer bezeichnete den 41-jährigen Stürmer, der beim 5:0-Sieg einen Doppelpack erzielte, als wahren Anführer und Profi. Dieser Sieg dient den Portugiesen als eine Art Rehabilitation nach dem Misserfolg in der ersten Runde des Turniers. Goal.com berichtet .

Nach einem 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in der ersten Runde der Gruppenphase standen die portugiesische Nationalmannschaft und insbesondere Cristiano Ronaldo unter starker Kritik. Viele Experten und Fans stellten den Platz des erfahrenen Stürmers in der Startelf infrage. Doch der souveräne Sieg gegen Usbekistan und Ronaldos Effizienz beantworteten alle Fragen.

Wie Goal.com berichtet, lobte Roberto Martinez den mentalen Zustand der Spieler trotz der negativen Atmosphäre um das Team. „Es war eine sehr schwierige Woche, der ungerechtfertigte Hype um das Team nahm zu. Nachdem wir gegen die DR Kongo nicht das erwartete Ergebnis erzielt hatten, tauchten viele Falschmeldungen und voreingenommene Meinungen auf. In einer solchen Situation ist es leicht, Ausreden zu suchen, aber meine Spieler haben ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Spiel gerichtet“, so der Trainer.

Ronaldo — die Stütze des Teams

Martinez betonte, dass Cristiano Ronaldos Rolle auf dem Platz nicht nur auf das Erzielen von Toren beschränkt sei. Seine Erfahrung und Disziplin dienen als Motivationsquelle für junge Spieler. Im Spiel gegen Usbekistan erzielte er nicht nur zwei Tore, sondern beteiligte sich auch aktiv daran, Räume für seine Mitspieler zu schaffen und die Ordnung in der Offensive zu wahren.

„Cristiano hat sich auf die Aspekte konzentriert, die er kontrollieren konnte, und seine Erfahrung effektiv genutzt. Er ist nicht nur eine lebende Legende, die zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, sondern auch ein wahrer Kapitän der Nationalmannschaft. Seine Einstellung zum Spiel im Nationaltrikot sollte ein Vorbild für alle sein. Ich freue mich sehr für ihn, er hat diese Anerkennung verdient“, fügte Roberto Martinez hinzu.

Der Trainer ging auch auf die jahrzehntelange Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ein. Seiner Meinung nach haben diese beiden großen Fußballer einander zur Entwicklung angetrieben und die Geschichte des Fußballs komplett verändert. Derzeit bereitet sich die portugiesische Nationalmannschaft auf das wichtige Spiel gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel vor. Martinez gab bekannt, dass er die Einsatzminuten des Kapitäns weiterhin vorsichtig steuern wird, um dessen körperliche Verfassung zu erhalten.