Nach einer langen Leihe in Spanien und einer schwierigen Phase ist Stürmer Marcus Rashford zum Verein zurückgekehrt und hat bei Manchester United überraschend eine neue Rückennummer erhalten. Die Entscheidung könnte einen grundlegenden Wendepunkt in der Karriere des Spielers im Old Trafford markieren und deutet darauf hin, dass er in die Pläne der Mannschaft für die neue Saison einbezogen wurde. Goal.com berichtet .

Laut Ixbt.com und dem bekannten Journalisten Fabrizio Romano erhält der englische Angreifer die Rückennummer 14. Rashford trug zuvor die Nummer 10, doch nach seinem Abgang wurde sie Matheus Cunha überlassen. Dieser Schritt der Vereinsführung zeigt das Vertrauen in den Spieler und deutet darauf hin, dass er im Team bleiben wird, sofern kein passendes Angebot von einem europäischen Spitzenklub eingeht.

Erfolgreiche Saison in Spanien und eine neue Herausforderung

In der vergangenen Saison spielte Rashford auf Leihbasis beim FC Barcelona und gewann die spanische Meisterschaft sowie den Supercup. Für die Katalanen absolvierte er 49 Spiele, erzielte 14 Tore und bereitete ebenso viele Treffer vor. Zuvor hatte er auch auf Leihbasis bei Aston Villa gespielt. Die Führung des FC Barcelona entschied sich jedoch lieber für andere Transfers, darunter Anthony Gordon und Karim Adeyemi.

Nach der Pause im Anschluss an die Weltmeisterschaft konzentriert sich Marcus darauf, seine Karriere in der Heimat wieder aufzubauen. Für einen Spieler, der wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem früheren Trainer Ruben Amorim fast zwei Jahre lang weitgehend aus der ersten Mannschaft ausgeschlossen war, ist dies eine echte Prüfung und zugleich eine Chance. Für Manchester United hat er bislang 426 Spiele absolviert, 138 Tore erzielt und 79 Vorlagen verbucht.

Michael Carricks Pläne und das Trainingslager in Dublin

Am Sonntag schloss sich Marcus Rashford dem von Michael Carrick trainierten Team an, das zu einem Trainingslager nach Dublin reiste. Der Angreifer, der mit dem Verein die Europa League, den FA Cup und den League Cup gewonnen hat, möchte sich wieder als wichtiger Spieler fühlen.

Cheftrainer Michael Carrick sprach über die Pläne der Mannschaft für die kommenden Tage und sagte: "In der nächsten Woche wird unser kompletter Kader in Dublin zusammen sein. Marcus, Kobbie Mainoo und Lisandro Martinez werden vor dem Spiel gegen Leeds am Mittwoch ebenfalls einige Tage hier verbringen." Rashfords Rückkehr dürfte den Konkurrenzkampf in der Offensive weiter verschärfen.