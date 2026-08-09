Marcus Rashford erhält überraschend eine neue Rückennummer bei Manchester United

·195·Sport
Marcus Rashford erhält überraschend eine neue Rückennummer bei Manchester United

Nach einer langen Leihe in Spanien und einer schwierigen Phase ist Stürmer Marcus Rashford zum Verein zurückgekehrt und hat bei Manchester United überraschend eine neue Rückennummer erhalten. Die Entscheidung könnte einen grundlegenden Wendepunkt in der Karriere des Spielers im Old Trafford markieren und deutet darauf hin, dass er in die Pläne der Mannschaft für die neue Saison einbezogen wurde. Goal.com berichtet .

Laut Ixbt.com und dem bekannten Journalisten Fabrizio Romano erhält der englische Angreifer die Rückennummer 14. Rashford trug zuvor die Nummer 10, doch nach seinem Abgang wurde sie Matheus Cunha überlassen. Dieser Schritt der Vereinsführung zeigt das Vertrauen in den Spieler und deutet darauf hin, dass er im Team bleiben wird, sofern kein passendes Angebot von einem europäischen Spitzenklub eingeht.

Erfolgreiche Saison in Spanien und eine neue Herausforderung

In der vergangenen Saison spielte Rashford auf Leihbasis beim FC Barcelona und gewann die spanische Meisterschaft sowie den Supercup. Für die Katalanen absolvierte er 49 Spiele, erzielte 14 Tore und bereitete ebenso viele Treffer vor. Zuvor hatte er auch auf Leihbasis bei Aston Villa gespielt. Die Führung des FC Barcelona entschied sich jedoch lieber für andere Transfers, darunter Anthony Gordon und Karim Adeyemi.

Nach der Pause im Anschluss an die Weltmeisterschaft konzentriert sich Marcus darauf, seine Karriere in der Heimat wieder aufzubauen. Für einen Spieler, der wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem früheren Trainer Ruben Amorim fast zwei Jahre lang weitgehend aus der ersten Mannschaft ausgeschlossen war, ist dies eine echte Prüfung und zugleich eine Chance. Für Manchester United hat er bislang 426 Spiele absolviert, 138 Tore erzielt und 79 Vorlagen verbucht.

Michael Carricks Pläne und das Trainingslager in Dublin

Am Sonntag schloss sich Marcus Rashford dem von Michael Carrick trainierten Team an, das zu einem Trainingslager nach Dublin reiste. Der Angreifer, der mit dem Verein die Europa League, den FA Cup und den League Cup gewonnen hat, möchte sich wieder als wichtiger Spieler fühlen.

Cheftrainer Michael Carrick sprach über die Pläne der Mannschaft für die kommenden Tage und sagte: "In der nächsten Woche wird unser kompletter Kader in Dublin zusammen sein. Marcus, Kobbie Mainoo und Lisandro Martinez werden vor dem Spiel gegen Leeds am Mittwoch ebenfalls einige Tage hier verbringen." Rashfords Rückkehr dürfte den Konkurrenzkampf in der Offensive weiter verschärfen.

Marcus RashfordManchester UnitedFabrizio RomanoMichael CarrickPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Girona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenGirona will ehemaligen Spieler aus Saudi-Arabien zurückholenHeute, 02:52Die Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenDie Woche, die über Julián Álvarez’ Zukunft entscheidet, hat begonnenHeute, 02:35Darwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntDarwin Núñez gab Liverpools Transfer vor dem Klub bekanntHeute, 02:16Monaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abMonaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara abHeute, 01:34Juventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortJuventus und Bologna setzen Verhandlungen über den Transfer von Jhon Lucumí fortHeute, 00:55Florian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenFlorian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen IdeenHeute, 00:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)