Tottenham überholt Manchester United im Rennen um Mateus Fernandes

Tottenham Hotspur steigert seine Aktivität im Sommertransferfenster und ist zum Hauptanwärter im Kampf um den West Ham United Mittelfeldspieler Mateus Fernandes geworden. Die "Spurs" sind angeblich bereit, die geforderten 80 Millionen Pfund für das 21-jährige Talent der "Hammers" zu zahlen, der die englische Premier League verlassen hat. Dies berichtet Goal.com Bericht mitteilt.

Laut The Times war auch Manchester United ernsthaft an dem Spieler interessiert. Die Führung der "Red Devils" ist jedoch besorgt, dass der Transferpreis zu stark gestiegen ist, und möchte sich nicht auf einen teuren Bieterkrieg einlassen. Dies schafft eine günstige Gelegenheit für Tottenham und macht sie zum Favoriten bei der Verpflichtung von Fernandes.

Mateus Fernandes wechselte im August letzten Jahres für 44 Millionen Euro von Southampton zu West Ham United. Obwohl das Team abstieg, kam der junge Mittelfeldspieler in der letzten Saison in 38 Spielen aller Wettbewerbe zum Einsatz, erzielte 4 Tore und erregte mit seiner technischen Klasse und Aktivität die Aufmerksamkeit vieler Top-Clubs.

Roberto De Zerbi verstärkt das Team

Unter dem neuen Cheftrainer Roberto De Zerbi bereitet sich Tottenham ernsthaft auf die kommende Saison vor. Der Verein hat die Verteidigung bereits mit Spielern wie Andy Robertson, Marcos Senesi und Jan Paul van Hecke verstärkt. Zudem stieß kürzlich Torhüter Martin Dubravka zum Team. Der Transfer von Fernandes soll De Zerbis Mittelfeld zusätzliche Energie und Kreativität bringen.

Laut Transfer-Experte Matteo Moretto steht Tottenham kurz davor, die persönlichen Bedingungen mit dem Spieler zu vereinbaren. Der portugiesische Mittelfeldspieler möchte seine Karriere in der ersten Division fortsetzen und bewertet die Idee, zu einem anderen Londoner Club zu wechseln, positiv.

Für Manchester United ist die Situation weitaus komplizierter. Da Casemiro aufgrund seines auslaufenden Vertrages voraussichtlich abwandern wird, bleiben dem Club nur Kobbie Mainoo und Manuel Ugarte als zentrale Mittelfeldspieler. Michael Carricks Team hatte geplant, mindestens zwei neue Mittelfeldspieler zu verpflichten, doch der Preis von 80 Millionen Pfund für Fernandes könnte sie zum Rückzug aus den Verhandlungen zwingen.

Goal.com schreibt, dass Manchester United auf dem Transfermarkt eine vorsichtige Politik bevorzugt. Diesen Weg gingen sie bereits beim Transfer von Elliot Anderson. Sollten die "Red Devils" tatsächlich aus dem Rennen ausscheiden, wird Mateus Fernandes' nächste Station höchstwahrscheinlich das Tottenham Hotspur Stadium sein.