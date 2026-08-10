Berühmtes 162 Jahre altes Bier auf dem Meeresboden gefunden

Taucher, die nahe der englischen Küste bei Dover Unterwasserforschungen durchführten, fanden eine Flasche mit Guinness-Bier aus der Zeit vor 162 Jahren.

Der belgische Unterwasserfotograf Stefan Panis entdeckte 2025 in einem Gebiet mit Schiffswracks eine ungewöhnliche Flasche. Nachdem sie an die Oberfläche gebracht und abgespült worden war, wurde die Guinness Aufschrift darauf sichtbar. Wie sich herausstellte, stammt die Flasche aus dem Jahr 1864.

Panis zufolge könnten noch viele weitere solcher Flaschen auf dem Meeresboden liegen. Er vermutet, dass sich in der Kiste, in der die Flasche gefunden wurde, 24 Flaschen befanden.

Der Fund weckte auch das Interesse von Bierspezialisten. Proben aus der Flasche wurden an das Labor der belgischen KU Leuven Universität geschickt. Die Wissenschaftler wollen die Zusammensetzung und den Geschmack des Biers aus dem Jahr 1864 untersuchen.

Wenn aus den Proben genügend DNA-Informationen gewonnen werden können, könnten Experten versuchen, den Geschmack des Guinness von vor 162 Jahren nachzubilden.

Am spannendsten ist, dass die Forscher nicht ausschließen, dass das Bier noch trinkbar sein könnte. Dies hängt davon ab, ob durch den Korken Meerwasser in die Flasche eingedrungen ist.

Panis sagte zwar, dass er Guinness nicht besonders möge, erklärte aber, er sei bereit, es zu probieren, wenn Experten das Bier als sicher einstufen.

Derzeit Guinness sowie die Taucher untersuchen weitere Informationen über den Fund.