Der englische Nationalspieler Trevoh Chalobah hat sich offiziell von seinem geliebten Verein Chelsea verabschiedet und wird seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. Der 27-Jährige hat sich nach 18 Jahren beim Londoner Klub zu einem großen Schritt in seiner Karriere entschieden. Medienberichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme auf mehr als 30 Millionen Pfund, und der Verteidiger hat sich Como angeschlossen, das von Cesc Fàbregas trainiert wird. Goal.com berichtet .

Nachdem der Transfer am Sonntag offiziell bestätigt worden war, veröffentlichte der Fußballer in den sozialen Medien einen emotionalen Abschiedsbrief und sprach den Fans und Mitarbeitern des Vereins seinen tiefen Dank aus. Seine Worte machten deutlich, wie schwer dieser Schritt für einen Spieler war, der seit seiner Kindheit im System von Chelsea aufgewachsen ist.

Vom Kindheitstraum zum Profifußball

Trevoh kam erstmals als neunjähriger Schüler zur Chelsea-Akademie. Jahre später absolvierte er für den Verein in allen Wettbewerben insgesamt 151 Einsätze. In einem Beitrag in den sozialen Medien blickte er auf seine fast zwei Jahrzehnte bei Chelsea zurück und betonte die unschätzbare Rolle des Klubs bei seiner Entwicklung zum Profisportler.

„Nach 18 Jahren ist die Zeit gekommen, mich von Chelsea zu verabschieden“, schrieb der Verteidiger in seinem emotionalen Beitrag. Er veröffentlichte außerdem Archivfotos, die seine Entwicklung widerspiegeln, und stellte fest, dass er sich von einem einfachen, von Träumen erfüllten Jungen zu einem reifen Profi entwickelt habe, der in einer der anspruchsvollsten Ligen der Welt konkurrenzfähig sein kann.

Herausforderungen und Ratschläge für die nächste Generation

Im Laufe seiner Karriere wurde der Fußballer an Ipswich Town, Huddersfield Town und Lorient ausgeliehen, um sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen, und musste dabei verschiedene Schwierigkeiten und Herausforderungen bewältigen. Deshalb gilt er als einer der Spieler, die den Nachwuchskräften an Chelseas Trainingszentrum in Cobham als Vorbild dienen können.

Beim Abschied von Chelsea gab Chalobah der nächsten Generation auch wertvolle Ratschläge mit auf den Weg. „Mein Rat an junge Spieler lautet: Euer Weg wird nicht immer einfach sein. Aber seid stets bereit, bewahrt eure positive Einstellung und verliert nie den Glauben. Danke für alles, mit aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit“, schloss der Fußballer seine Botschaft.