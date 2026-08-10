Verhandlungen über den Transfer von Fabio Miretti haben begonnen

Die Zukunft des Juventus-Mittelfeldspielers Fabio Miretti bleibt auch in der entscheidenden Phase der Saison ungewiss. Da der 2003 geborene talentierte Fußballer bislang nicht zu den wichtigsten Plänen des Trainerstabs gehört, könnte sein Transfer auch für den Klub zu einem wichtigen Schritt werden. Goal.com berichtet darüber.

Laut GOAL.com, das sich auf Quellen von Il Messaggero beruft, zeigt Lazio angesichts der zunehmenden Aktivität auf dem italienischen Fußballmarkt großes Interesse an dem jungen Mittelfeldspieler. Der Klub aus Rom hat damit begonnen, seinen Kader zu verstärken und einen geeigneten Ersatz für den verletzten Danilo Cataldi zu finden.

Uneinigkeit über die Transfermodalitäten

In dieser Phase betrifft der wichtigste Streitpunkt zwischen den beiden Klubs die Form des Transfers. Die Lazio-Führung bevorzugt eine Leihe, während der Klub aus Turin diesem Vorschlag nicht vollständig zustimmt.

Die Verantwortlichen von Juventus bevorzugen entweder einen direkten Verkauf des jungen Spielers oder eine Leihe mit Kaufpflicht am Saisonende. Damit will der Klub seine finanzielle Lage verbessern und Mittel für künftige Transfers sammeln.

Finanzielle und sportliche Aspekte

Beim Erneuerungsprozess des Kaders und der Verpflichtung neuer Spieler gewinnt der Verkauf von Reservespielern für den Klub aus Turin zunehmend an Bedeutung. Durch den Transfer eines jungen Spielers wie Miretti würde der Klub nicht nur Einnahmen erzielen, sondern könnte ihn auch bei künftigen Transfergeschäften als zusätzliches Verhandlungsinstrument einsetzen.

Dennoch befinden sich die Verhandlungen zwischen den Parteien noch in der Anfangsphase, sodass weitere Gespräche erforderlich sind, um eine Einigung zu erzielen. Während Lazios Cheftrainer und Sportdirektion die Lücke im zentralen Mittelfeld möglichst schnell schließen wollen, ist Juventus nicht bereit, seine Bedingungen ohne Weiteres aufzugeben.

In den kommenden Tagen werden weitere Treffen zwischen den Vertretern der beiden Klubs erwartet, bei denen die Einzelheiten einer möglichen Vereinbarung klarer werden dürften. Für Fabio Miretti könnte der Transfer ein neues Kapitel in seiner Karriere eröffnen und ihm mehr Spielpraxis in der Startelf ermöglichen.