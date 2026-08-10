Fermin López spricht über Ronald Araújos Abschied und Transfergerüchte

Barcelonas Mittelfeldspieler Fermin López sprach über die sommerlichen Veränderungen beim katalanischen Klub, den überraschenden Transfer von Kapitän Ronald Araújo und weitere Spieler, die das Team verlassen könnten. In einem Interview mit SPORT machte der Mittelfeldspieler keinen Hehl aus seinem Bedauern über den Abschied des Kapitäns. Goal.com berichtet .

Liverpool und Barcelona haben Berichten zufolge eine Einigung über einen einjährigen Leihtransfer von Ronald Araújo erzielt. Der uruguayische Verteidiger, der seine Karriere nach einer schwierigen Zeit in Katalonien in der englischen Premier League fortsetzen soll, hat sich bereits von seinen Mitspielern verabschiedet.

Fermin López betonte, dass er die Entscheidung des Verteidigers, der zu seinen engen Freunden gehört, respektiere. „Er kam, um sich zu verabschieden. Das ist traurig, weil er der Kapitän der Mannschaft ist und wir ein gutes Verhältnis haben. Er hat diese Entscheidung getroffen, um seine Entwicklung fortzusetzen, und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison zurückkehrt“, sagte der Fußballer.

Der Transfermarkt und neue Namen

Im Gespräch wurde der spanische Mittelfeldspieler auch zu den jüngsten Transfergerüchten um Rodri und Ferran Torres befragt. Medienberichten zufolge soll Manchester City das erste Angebot Barcelonas für den Mittelfeldspieler abgelehnt haben. Fermin erklärte jedoch, dass er dazu keine konkreten Informationen habe.

„Ich habe zu diesem Thema keine Informationen, aber welche Entscheidung Deco und der Sportdirektor auch treffen, für mich ist alles in Ordnung. Jeder weiß, dass Rodri ein großartiger Spieler ist. Ich möchte jedoch nicht näher auf dieses Thema eingehen, weil das gegenüber den Spielern, die derzeit im Kader stehen, respektlos wäre“, fügte López hinzu.

Auch die Berichte, wonach Ferran Torres zu dem Pariser Klub wechseln möchte, wurden angesprochen. Fermin wollte nicht übermäßig über die Zukunft seines Landsmanns spekulieren und erklärte, dass er jede Entscheidung von ihm unterstützen werde.

Rückkehr nach einer Verletzung

Für Fermin López selbst war die Vorbereitung in diesem Sommer im Hinblick auf die körperliche Rehabilitation äußerst anspruchsvoll. Wegen eines Bruchs des fünften Mittelfußknochens hatte er nicht mit Spanien an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen können. Doch er arbeitete unermüdlich und schaffte es, seinen Platz in der Startelf zurückzugewinnen.

Beim 1:0-Testspielsieg gegen Nottingham Forest war er sehr aktiv und holte den von Raphinha verwandelten Elfmeter heraus, räumte jedoch ein, dass ihm noch Spielpraxis fehlt. Seine Rückkehr dürfte dem Cheftrainer angesichts der Veränderungen im Kader wichtige Unterstützung bieten.