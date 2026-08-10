Mysteriöses 2.000 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdeckt

Italienische Taucher haben vor der Küste Siziliens die Überreste eines antiken römischen Schiffs entdeckt, das mehr als 2.000 Jahre alt sein könnte. Der Fund hat die Aufmerksamkeit von Archäologen nicht nur wegen seines Alters auf sich gezogen, sondern auch wegen der Hunderte außergewöhnlich gut erhaltenen antiken Gefäße, die sich darin befinden.

Wie sich herausstellte, befanden sich an Bord Hunderte Amphoren, die in der Antike zum Transport verschiedener Waren verwendet wurden. Diese hohen Tongefäße dienten vor allem dazu, Wein, Olivenöl und Getreide über weite Entfernungen zu transportieren.

Italiens Kulturminister Alessandro Giulio bezeichnete den Fund als „eine der wichtigsten Entdeckungen“ der Unterwasserarchäologie in den vergangenen Jahren.

Antikes Schiff in 46 Metern Tiefe entdeckt

Spezialisierte Polizeitaucher fanden das Schiff, nachdem sie einen Hinweis von Fischern erhalten hatten. Das Schiff liegt etwa 46 Meter unter der Meeresoberfläche .

Nach Angaben lokaler Medien ist der erhaltene Teil des Schiffs etwa 21 Meter lang und 6 Meter breit . Nach Angaben des italienischen Kulturministeriums könnte das historische Wrack aus dem 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr. stammen.

Der Fund wurde außerdem nahe der Stadt Mazara del Vallo von dem Fischer und Freitaucher Giacomo De Mola beobachtet, der den Meeresboden erkundete.

Er schrieb in den sozialen Medien, dass er auf einem Scanner ein großes, einem Felsen ähnelndes Objekt auf dem Meeresboden gesehen und beschlossen habe, es aus der Nähe zu untersuchen.

Als sich der Taucher dem Objekt näherte, erkannte er, dass es kein Felsen war. Dort wurden Hunderte dicht beieinander liegende Amphoren sichtbar.

„Das ist zweifellos die erstaunlichste Entdeckung meines Lebens“, schrieb De Mola. Er betonte, dass es schwer in Worte zu fassen sei, wie es sich anfühle, als einer der ersten Menschen seit fast 20 Jahrhunderten diesen Ort wiederzusehen.

Auch Meereslebewesen leben im Inneren des Schiffs

De Mola veröffentlichte außerdem ein Video des Schiffswracks in den sozialen Medien. Darauf ist zu sehen, wie Aale, Schnapper und unzählige andere Meereslebewesen zwischen den Amphoren leben.

„Das Meer überrascht uns immer wieder. Dieses Mal haben wir nicht nur die Überreste eines Schiffs gefunden, sondern einen Teil unserer Geschichte“, sagte er.

Nachdem über die Entdeckung berichtet worden war, wurden spezialisierte Taucher der für den Schutz des Kulturerbes zuständigen Einheit der italienischen Polizei zum Fundort geschickt.

Die Behörden teilten mit, dass spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen würden, um das historische Objekt während weiterer Untersuchungen zu bewahren. Experten versuchen derzeit, die genaue Geschichte des Schiffs, die Umstände seines Untergangs und seine Ladung detailliert zu untersuchen.

Im Mittelmeer gibt es noch weitere solcher Schiffe

Experten zufolge könnten auf dem Meeresboden des Mittelmeers zahlreiche ähnliche Schiffswracks aus der Antike verstreut liegen.

2023 wurde nordwestlich von Rom ein weiteres Schiff entdeckt, das aus dem 1. oder 2. Jahrhundert v. Chr. stammen soll. Auch an Bord dieses Schiffs befanden sich Hunderte Amphoren.

2018 wurde vor der bulgarischen Küste ein griechisches Handelsschiff entdeckt, das mehr als 2.400 Jahre alt war. Da es nahezu vollständig erhalten geblieben war und auf dem Meeresboden auf der Seite lag, galt es damals als das älteste bekannte intakte Schiffswrack der Welt.

Das neu vor der Küste Siziliens entdeckte Schiff dürfte eine wichtige Quelle für die weitere Erforschung des Handels und der Seefahrt im Mittelmeer während der antiken römischen Zeit sein.