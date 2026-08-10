Der teure Ring, den Ronaldo schenkte, steckt jetzt am Finger von Georginas Tochter!

Auf einem der Fotos, die Georgina Rodríguez in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, war eine ihrer Töchter zu sehen, wie sie Cristiano Ronaldos teuren Ring am Finger trug.

Es handelt sich um den Ring, den Ronaldo Georgina zur Verlobung schenkte. In der Mitte befindet sich ein großer ovaler Diamant, flankiert von zwei weiteren Edelsteinen. Der Ring ist in eine Platinschiene eingefasst.

Experten schätzen den Wert des Schmuckstücks auf 3 bis 6 Millionen Dollar. Cristiano Ronaldo hat jedoch nicht verraten, wie viel der Ring genau gekostet hat.

Georgina zeigte den Ring erstmals am 11. August 2025 öffentlich. An diesem Tag gab sie offiziell ihre Verlobung mit Cristiano Ronaldo bekannt.

Seitdem ist der Ring zu einem der meistdiskutierten Symbole der Beziehung des Paares geworden. Nun wurde das auf mehrere Millionen Dollar geschätzte Schmuckstück an einer von Georginas Töchtern gesehen und zog erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.