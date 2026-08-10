Der teure Ring, den Ronaldo schenkte, steckt jetzt am Finger von Georginas Tochter!

·2K·Welt
Der teure Ring, den Ronaldo schenkte, steckt jetzt am Finger von Georginas Tochter!

Auf einem der Fotos, die Georgina Rodríguez in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, war eine ihrer Töchter zu sehen, wie sie Cristiano Ronaldos teuren Ring am Finger trug.

Es handelt sich um den Ring, den Ronaldo Georgina zur Verlobung schenkte. In der Mitte befindet sich ein großer ovaler Diamant, flankiert von zwei weiteren Edelsteinen. Der Ring ist in eine Platinschiene eingefasst.

Experten schätzen den Wert des Schmuckstücks auf 3 bis 6 Millionen Dollar. Cristiano Ronaldo hat jedoch nicht verraten, wie viel der Ring genau gekostet hat.

Georgina zeigte den Ring erstmals am 11. August 2025 öffentlich. An diesem Tag gab sie offiziell ihre Verlobung mit Cristiano Ronaldo bekannt.

Seitdem ist der Ring zu einem der meistdiskutierten Symbole der Beziehung des Paares geworden. Nun wurde das auf mehrere Millionen Dollar geschätzte Schmuckstück an einer von Georginas Töchtern gesehen und zog erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.

Cristiano RonaldoGeorgina Rodríguez
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Die längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer langDie längste französische Strickschnur der Welt ist über 31 Kilometer langHeute, 14:46Treuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein HerrchenTreuer Hund wartete vier Tage lang regungslos auf sein HerrchenHeute, 14:36Mysteriöses Phänomen auf der Sonne könnte für die Erde gefährlich seinMysteriöses Phänomen auf der Sonne könnte für die Erde gefährlich seinHeute, 14:35Eine Wimpernbehandlung für 88 Dollar versetzte eine Braut in einen erschreckenden ZustandEine Wimpernbehandlung für 88 Dollar versetzte eine Braut in einen erschreckenden ZustandHeute, 14:02Berühmtes 162 Jahre altes Bier auf dem Meeresboden gefundenBerühmtes 162 Jahre altes Bier auf dem Meeresboden gefundenHeute, 13:30Mysteriöses 2.000 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdecktMysteriöses 2.000 Jahre altes Schiffswrack vor Sizilien entdecktHeute, 13:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert