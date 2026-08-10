Chinas Markt für Überwachungskameras schrumpft, Xiaomi bleibt jedoch führend

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Chinas Markt für Überwachungskameras schrumpft, Xiaomi bleibt jedoch führend

Der chinesische Markt für Videoüberwachungskameras im Verbrauchersegment ist erstmals rückläufig. Die Sättigung städtischer Haushalte mit diesen Geräten sowie die längere Lebensdauer der Ausrüstung haben zu einem Rückgang der Gesamtentwicklung in diesem Bereich geführt. Das teilte die Analyseagentur Runto Technology mit. Ixbt.com berichtet darüber in einem Beitrag.

Laut der Analyse von Experten wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres auf dem chinesischen Markt insgesamt 25,54 Millionen Videoüberwachungskameras verkauft. Das sind 8,9 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Gleichzeitig sank der Gesamtumsatz der Hersteller um 4,8 % auf 5,4 Milliarden Yuan.

Gründe für die Marktverlangsamung und neue Nachfrage

Als einer der Hauptgründe für den Rückgang der Branche gilt die Marktsättigung in den Großstädten. Insbesondere hat sich der Verbreitungsgrad von Videoüberwachungsgeräten in Wohnungen großer Metropolen der Marke von 50 % angenähert. Auch der Rückgang bei der Zahl neu renovierter Wohnungen wirkte sich aus.

Derzeit entsteht die neue Nachfrage auf dem Markt hauptsächlich in kleineren Städten. Außerdem beginnen Verbraucher, veraltete Geräte durch neue zu ersetzen. Da die durchschnittliche Lebensdauer dieser Technologie drei bis fünf Jahre beträgt, nimmt der Austauschprozess einige Zeit in Anspruch.

Führende Marken und das Wettbewerbsumfeld

Den Ergebnissen des Online-Marktes zufolge konnte Xiaomi seine führende Position behaupten. Der Anteil an den Verkäufen lag bei 13,4 %, der Umsatzanteil bei 12,6 %. Ezviz und Hikvision belegten mit Anteilen von 10,6 % beziehungsweise 10,4 % die weiteren Plätze unter den drei führenden Marken.

Den vierten Platz belegte die Marke Qiaoan. Den Angaben zufolge kamen die vier großen Unternehmen zusammen auf einen Marktanteil von 41,4 %, was einem Rückgang von 4,7 Prozentpunkten innerhalb eines Jahres entspricht. Dies zeigt, dass der Wettbewerb zunimmt und auch kleinere Anbieter Marktanteile gewinnen.

Trotz der schwierigen Bedingungen erweitert Xiaomi sein Produktportfolio aktiv. So stellte das Unternehmen im März dieses Jahres seine erste Outdoor-Überwachungskamera mit 4G-Unterstützung vor, die für den Einsatz an Orten ohne kabelgebundenes Internet und dauerhafte Stromversorgung bestimmt ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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