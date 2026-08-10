Jon Obi Mikel Lobt den Transfer von Youri Tielemans

Der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Jon Obi Mikel lobte den erfolgreichsten Transfer von Manchester United im Sommer und bezeichnete die Verpflichtung von Youri Tielemans von Aston Villa für 35 Millionen Pfund als den cleversten Deal auf dem Transfermarkt. Das von Michael Carrick trainierte Team verstärkt seinen Kader vor der neuen Premier-League-Saison weiterhin aktiv. Das berichtet Goal.com berichtet Goal.com.

Laut Goal.com nahm Manchester United während der Sommer-Transferperiode mehrere Spieler unter Vertrag, um seinen Kader zu erneuern. Die Red Devils verpflichteten Andrey Santos für 48 Millionen Pfund von Chelsea und Youri Tielemans für 35 Millionen Pfund von Aston Villa. Zudem wurden Torhüter Karl Darlow und drei vielversprechende junge Spieler für die Vereinsakademie geholt.

Taktische Flexibilität und Spielintelligenz

Im Podcast The Obi One Podcast lobte Jon Obi Mikel den Transfer von Manchester United und betonte den Wert des belgischen Mittelfeldspielers für die Mannschaft. Nach Ansicht des ehemaligen Spielers war Tielemans angesichts der anderen großen Transfers in diesem Sommer ein außergewöhnlich günstiger und kluger Deal.

Laut Mikel ist Youri Tielemans ein vielseitiger Spieler, der gleichermaßen als Sechser, Achter oder Zehner eingesetzt werden kann. Diese taktische Flexibilität ermöglicht es dem Trainer, den Spielstil zu verändern. Tielemans kann Tore erzielen, ist bei Standardsituationen gefährlich und gilt im Ballbesitz als zuverlässig.

Die Einschätzungen von Experten und Mitspielern

Der ehemalige Mittelfeldspieler ging auch auf einige Schwächen des Spielers ein. Seiner Aussage zufolge ist Tielemans zwar nicht der schnellste Spieler, verfügt jedoch über eine herausragende Spielübersicht und gilt mit und ohne Ball als äußerst intelligent. Genau diese Eigenschaften machen ihn zum besten Transfer des Sommer-Transferfensters.

Auch der ehemalige Tottenham-Verteidiger Toby Alderweireld analysierte in einem Interview mit Hajper die Qualitäten seines Landsmanns. Seiner Meinung nach achten viele Menschen im modernen Fußball ausschließlich auf die Statistik von Toren und Vorlagen. Tielemans’ größte Stärke liege jedoch darin, Verantwortung zu übernehmen und präzise, progressive Pässe nach vorne zu spielen.