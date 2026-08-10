Juventus steht kurz vor dem Abschluss des Transfers von Jhon Lucumí

Der italienische Klub Juventus ist auf dem Transfermarkt aktiv, um seinen Kader zu verstärken. Laut GOAL.com steht der Turiner Traditionsverein kurz vor der Verpflichtung des kolumbianischen Bologna-Verteidigers Jhon Lucumí. Die Verhandlungen zwischen den Parteien sind in die entscheidende Phase eingetreten. Dies berichtet .

Vertragsbedingungen und finanzielle Details

Mit dem Spieler wurde eine vollständige Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt. Demnach soll Jhon Lucumí bei Juventus einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von etwa 2,5 Millionen Euro unterschreiben. Für die offizielle Vertragsunterzeichnung sollen nur noch einige kleinere Details zu klären sein.

In den Gesprächen mit Bologna wird derzeit ausschließlich über eine Barzahlung verhandelt. Zuvor hatte Juventus versucht, seine Spieler Fabio Miretti und Juan Cabal in den Deal einzubeziehen, um die Ablösesumme zu senken. Bologna lehnte diesen Vorschlag jedoch ab. Die Option des niederländischen Mittelfeldspielers Teun Koopmeiners bleibt wegen seines hohen Gehalts hingegen weitgehend spekulativ.

Die Rolle des Verteidigers im Team

Juventus ist nun bereit, Bolognas Forderungen mit einem garantierten Betrag von 20 Millionen Euro sowie leicht erreichbaren Bonuszahlungen entgegenzukommen. Der Transfer soll voraussichtlich ohne weitere Spieler und ausschließlich gegen eine Geldzahlung abgewickelt werden und könnte bereits in den kommenden Stunden vollständig abgeschlossen sein.

Experten und der Trainerstab halten Jhon Lucumí für den idealen Kandidaten für die Abwehr. Seine Fähigkeit, mit dem linken Fuß zu spielen, seine Schnelligkeit in Zweikämpfen, sein aggressives Mann-gegen-Mann-Verteidigen sowie seine Qualitäten beim Spielaufbau haben die Aufmerksamkeit des Trainers geweckt. Auch die Führungsqualitäten und der Charakter des Kolumbianers auf dem Platz haben eine wichtige Rolle beim möglichen Transfer gespielt.