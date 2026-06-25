Schweiz besiegt Kanada, Bosnien setzt sich gegen Katar durch (video)

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Schweiz besiegt Kanada, Bosnien setzt sich gegen Katar durch (video)

Die Spiele des 3. Spieltags der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 haben begonnen. In Gruppe B festigte die Schweizer Nationalmannschaft ihre Führung in der Gruppe durch einen 2:1-Sieg gegen einen der Gastgeber, Kanada.

Die erste Halbzeit endete torlos. Nach der Pause erhöhte die Schweiz jedoch das Tempo. Ruben Vargas brachte sein Team in der 46. Minute in Führung, und Manzambi baute den Vorsprung in der 57. Minute auf zwei Tore aus.

Kanada konnte in der 76. Minute durch ein Tor von Jonathan David den Rückstand verkürzen. Dennoch gelang es den Gastgebern in der verbleibenden Zeit nicht, das Ergebnis zu ändern, und sie erlitten eine Niederlage. Somit belegte die Schweiz mit 7 Punkten den ersten Platz der Gruppe, während Kanada mit 4 Punkten auf dem zweiten Platz blieb.

WM 2026. Gruppe B, 3. Spieltag

Schweiz — Kanada — 2:1

Tore: Vargas, 46; Manzambi, 57 — David, 76.

Schweiz: Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Kanada: Crepo, Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Shuenyer, Saliba, Ahmed, David, Larin.

Im Kampf um den dritten Platz der Gruppe besiegte Bosnien und Herzegowina Katar mit 3:1. Alajbegovic eröffnete in der 29. Minute den Spielstand. Fünf Minuten später erzielte Al Burayk ein Eigentor.

Katar verkürzte in der 43. Minute durch ein Tor von Al Haydos. In der 80. Minute erzielte jedoch Mahmich das dritte Tor und sicherte den Sieg für Bosnien.

Dieses Spiel hatte eine besondere Bedeutung für den Kapitän der Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina, Edin Džeko. Der erfahrene Stürmer bestritt sein 150. Länderspiel.

Bosnien und Herzegowina — Katar — 3:1

Tore: Alajbegovic, 29; Al Burayk, 34 (ET); Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.

Bosnien und Herzegowina: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinas, Bajraktarevic, Shunich, Bashich, Alajbegovic, Demirovic, Džeko.

Katar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalam, Fathi, Boudiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Gemäß den Ergebnissen des Spieltags belegte die Schweiz mit 7 Punkten den ersten Platz der Gruppe, Kanada mit 4 Punkten den zweiten Platz. Bosnien und Herzegowina sammelte ebenfalls 4 Punkte, belegte aber aufgrund der Zusatzkriterien den dritten Platz. Katar beendete die Gruppe mit 1 Punkt auf dem letzten Platz.

SchweizKanadaBosnien und HerzegowinaKatarEdin Džeko
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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