Warum ist der Transfer von Rodrigo Mora ins Stocken geraten?

·5·Sport
Warum ist der Transfer von Rodrigo Mora ins Stocken geraten?

Rimning Roma klubi va Portugaliyaning Portu jamoasi oʻrtasida isteʼdodli yarim himoyachi Rodriqo Mora transferi boʻyicha muzokaralar vaqtinchalik boshi berk koʻchaga kirib qoldi. Soʻnggi kunlarda tomonlar kelishuvga erishishi mumkinligi borasida ishonch yuqori boʻlganiga qaramay, soʻnggi tafsilotlar va moliyaviy shartlardagi kelishmovchiliklar jarayonni sekinlashtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma Portuga 9 million yevro miqdoridagi pulli ijara va kelgusida 41 million yevroga sotib olish huquqini oʻz ichiga olgan taklifni yuborgan. Umumiy qiymati 50 million yevroni tashkil etuvchi bu summa Portugaliya klubining talablariga mos keladi. Biroq asosiy muammo transfer majburiy emas, balki shunchaki huquq sifatida koʻrsatilganida qolmoqda.

Portu klubi prezidenti Andre Villash-Boash va mashhur agent Jorje Mendesh ishtirokidagi vositachilik urinishlari ham hozircha kutilgan natijani bermadi. 2007-yilda tugʻilgan Rodriqo Mora Portuning akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi va klub uning ketishidan moliyaviy foyda koʻrishni hamda byudjetni muvozanatga keltirishni maqsad qilgan. Shu sababli portugaliyaliklar maʼlum shartlar bajarilganda sotib olish majburiyatga aylanishini istamoqda.

Roma pozitsiyasi va moliyaviy cheklovlar

Rimliklar esa moliyaviy Fair-Play qoidalari va kelishuvdagi ulkan raqamlar sababli shartnomaga majburiy sotib olish bandini kiritishni qatʼiyan rad etmoqda. Byudjet imkoniyatlari cheklanganligi bois Roma rahbariyati faqat ixtiyoriy sotib olish sharti bilan cheklanishni maʼqul topmoqda. Natijada ikki klub oʻrtasidagi muzokaralar hozircha boshi berk koʻchaga kirib qoldi, biroq kelishuv butunlay barbod boʻlgani yoʻq.

Goal.com xabar berishicha, Portuning italiyalik bosh murabbiyi Franchesko Farioli matbuot anjumanida transfer mish--mishlariga oʻz munosabatini bildirib, vaziyatni yumshatishga harakat qildi. U Rim klubi bilan boʻlayotgan muzokaralarni shunchaki ortiqcha shovqin deb atadi va futbolchi oʻz jamoasida qolishini taʼkidladi.

«Bu borada hech qanday yangilik yoʻq. Transfer bozori doim shunday ishlaydi. Chempionat davom etayotgan vaqtda transfer oynasining ochiq turishini notoʻgʻri deb bilaman, ammo bu barcha tomonlardan professionallikni talab qiladi», — dedi Farioli.

Murabbiyning Rodriqo Mora boʻyicha qatʼiy qarori

Farioli matbuot anjumanida jamoa futbolchisi atrofida oxirgi haftada juda koʻp xabarlar tarqalganini, biroq ularning aksariyati aniq asosga ega emasligini qoʻshimcha qildi. Shuningdek, u yosh iqtidorning professional munosabatini alohida eʼtirof etdi.

«Rodriqo Mora — ajoyib professional, u Portu futbolchisi va klubning ashaddiy muxlisi. Biz uni oʻzimiz lozim topgan vaqtda maydonga tushiramiz», deya yakunladi bosh murabbiy.

RomaPortoRodrigo MoraFrancesco FarioliTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Como erwägt Transfer von Chelseas Stürmer Liam DelapComo erwägt Transfer von Chelseas Stürmer Liam DelapHeute, 18:11PSG stärker als Real: Georgische Legende äußert sich zu Kvaratskhelias ZukunftPSG stärker als Real: Georgische Legende äußert sich zu Kvaratskhelias ZukunftHeute, 18:00Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?Was erwartet Rio Ngumoha in der kommenden Saison?Heute, 17:55Usbekistans U-20-Nationalmannschaft trifft in Taschkent auf Südkorea!Usbekistans U-20-Nationalmannschaft trifft in Taschkent auf Südkorea!Heute, 17:54Islam Makhachev enthüllt sein größtes Ziel in der UFC-Historie: Eine neue MMA-Spitze!Islam Makhachev enthüllt sein größtes Ziel in der UFC-Historie: Eine neue MMA-Spitze!Heute, 17:47Unsere Judoka bereit, Südamerika zu erobern: der Kader der Nationalmannschaft!Unsere Judoka bereit, Südamerika zu erobern: der Kader der Nationalmannschaft!Heute, 17:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt