Como erwägt Transfer von Chelseas Stürmer Liam Delap

Der italienische Klub Como arbeitet auf dem Transfermarkt aktiv daran, seine Offensive vor der kommenden Saison zu verstärken. Wie Goal.com berichtet, musste sich das Team nach dem Stocken der Verhandlungen über Moise Kean auf Chelseas Stürmer Liam Delap konzentrieren. Dies berichtet Goal.com weiter .

Die ambitionierte Vereinsführung des italienischen Teams betrachtet die Verpflichtung eines erfahrenen Torjägers vor der bevorstehenden schwierigen Saison als vorrangige Aufgabe. Aufgrund unerwarteter Schwierigkeiten auf dem Transfermarkt hat der Sportdirektor des Klubs mit der Suche nach Alternativen begonnen.

Pläne zur Verstärkung der Offensive

Um im letzten Drittel konkurrenzfähig zu bleiben, benötigt das Team einen geeigneten Stürmer. Chelseas Angreifer Liam Delap gehört dank seiner körperlichen Voraussetzungen und seiner Erfahrung auf höchstem Niveau zu den jungen Forwards, die Comos Interesse geweckt haben.

Derzeit befinden sich die Verhandlungen zwischen den Parteien in einer frühen Phase. Die Klubverantwortlichen prüfen sorgfältig die Möglichkeit eines offiziellen Angebots und wie realistisch der Transfer ist.

Taktische Möglichkeiten und Kaderbreite

Aus taktischer Sicht würde die Verpflichtung eines mobilen und körperlich starken Mittelstürmers dem Trainerteam zusätzliche Optionen bieten. Ein Spieler, der das Pressing aus der Offensive heraus einleiten kann, entspricht voll und ganz den Anforderungen des modernen Fußballs.

Eine große Kaderbreite wird entscheidend sein, um die nationalen Wettbewerbe und weitere anspruchsvolle Aufgaben während der Saison erfolgreich zu bewältigen. Eine konstant hohe Spielqualität sowie ein gesunder Konkurrenzkampf um Plätze in der Startelf bleiben wichtige Ziele des Klubs.