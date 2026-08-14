Andy Robertson steht kurz davor, Schottlands Rekord zu brechen

Schottlands Kapitän Andy Robertson ist nur noch fünf Spiele davon entfernt, den Nationalrekord des legendären Kenny Dalglish zu brechen. Der erfahrene 32-jährige Außenverteidiger dürfte schon bald zum Spieler mit den meisten Länderspielen für Schottland werden und damit ein wichtiges Kapitel in der Fußballgeschichte des Landes aufschlagen. Das berichtet Goal.com .

Laut Goal.com bezeichnete Colin Hendry, ehemaliger schottischer Innenverteidiger, Andy Robertsons Leistung als eine wahrhaft "außergewöhnliche Errungenschaft". Hendry zufolge hat sein Landsmann diese Anerkennung dank seiner professionellen Einstellung und konstanten Leistungen vollauf verdient.

Ein großer Schritt zu einer legendären Bestmarke

Kenny Dalglish, bekannt als „King Kenny“, war der einzige Spieler mit mehr als 100 Einsätzen für Schottland. Er beendete seine ruhmreiche 15-jährige Länderspielkarriere 1986. In den fast vier Jahrzehnten danach konnte kein schottischer Spieler diese Marke auch nur annähernd erreichen.

Andy Robertson gab 2014 sein Debüt für Schottland und trägt derzeit mit großer Ehre die Kapitänsbinde. Er führte seine Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 2026, obwohl das Turnier für die Schotten bereits in der Gruppenphase enttäuschend endete. Der Verteidiger hat bislang keinerlei Anzeichen gezeigt, seine Länderspielkarriere beenden zu wollen.

Ein neuer Rekord und kommende Herausforderungen

Setzt Robertson seine Länderspielkarriere fort, könnte er Dalglishs Rekord bis zum Jahresende übertreffen. Schottland erwartet im September, Oktober und November sechs Spiele in der UEFA Nations League. Die Nationalmannschaft trifft dabei auf Slowenien, die Schweiz und Nordmazedonien.

Andy Robertson beendete kürzlich seine neunjährige Zeit beim FC Liverpool und wechselte zu Tottenham. Sollte er beim Londoner Klub erfolgreich starten, dürfte er auch unter dem neuen Cheftrainer, der nach Steve Clarkes Abschied ernannt wird, seinen Platz in der Startelf behalten.

Der ehemalige Fußballer Colin Hendry lobte in einem Interview Robertsons professionelle Qualitäten: "Ich habe für alle Mannschaften, in denen ich gespielt habe, hart gearbeitet und wurde zweimal in die Premier-League-Mannschaft der Saison gewählt. Aber wenn deine Konkurrenten und Teamkollegen dich über alle anderen stellen, bedeutet dir das mehr als alles andere", fügte er hinzu.