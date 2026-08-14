Vor 7 Jahren davon geträumt: Russischer Seemann gewinnt 1 Million Dollar!

Der Traum, den ein Mann vor mehreren Jahren hatte, wurde wahr und machte ihn im Handumdrehen zum Millionär. Der 49-jährige russische Seemann nahm an der berühmten Dubai Duty Free Millennium Millionaire Lotterie teil, die traditionell in den VAE veranstaltet wird, und gewann den Hauptgewinn von 1.000.000 Dollar .

Darüber berichtet die renommierte Zeitung der Vereinigten Arabischen Emirate, die Khaleej Times .

Ein 7 Jahre altes Geheimnis: „Es war ein sehr deutlicher Traum, dass ich gewinnen würde“

Dem glücklichen Gewinner zufolge begann diese außergewöhnliche Geschichte vor sieben Jahren. Damals träumte er ganz klar davon, in einer Lotterie in Dubai ein großes Vermögen zu gewinnen. Interessanterweise wusste er zu dieser Zeit nicht einmal, dass in den VAE solche internationalen Lotterien veranstaltet wurden.

Später, nachdem er von der berühmten Lotterie Dubai Duty Free am Flughafen Dubai gehört hatte, beschloss er, sein Glück immer wieder zu versuchen, um seinen Traum wahr zu machen:

„Ich begann, mehrmals im Jahr Lose zu kaufen, weil ich diesen Traum nicht vergessen konnte. Es war ein sehr lebhafter und deutlicher Traum, in dem ich tatsächlich gewann“, sagt er.

Persönliche Zahlen und gute Nachrichten in Wladiwostok

Der Seemann betonte, dass sich dieses Los völlig von den vorherigen unterschied: Statt zufällige Kombinationen zu wählen, entschied er sich für Zahlen, die in seinem persönlichen Leben eine besondere Bedeutung haben.

Der Gewinner erfuhr am 12. August von seinem großen Gewinn, als er seinen alten Vater besuchte, der in Wladiwostok lebt.

Das Millionenvermögen wird den Seemann nicht verändern

Trotz der beträchtlichen Gewinnsumme von 1 Million Dollar plant der Glückspilz weder, sein Leben grundlegend zu verändern, noch seinen Beruf vollständig aufzugeben. Er erklärte, dass er künftig möglicherweise die schwere körperliche Arbeit auf Schiffen einstellen, die Seefahrt jedoch nicht verlassen werde.

Der neue Millionär verriet auch anderen sein Geheimnis:

„Wählen Sie Zahlen, die direkt mit Ihrem Leben verbunden sind und Ihnen besonders wichtig und lieb sind“, riet er allen, die auf ihr Glück hoffen.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.