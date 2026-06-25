Neymar kehrt zur brasilianischen Nationalmannschaft zurück: Emotionale Momente nach 981 Tagen

Brasiliens Starstürmer Neymar ist nach einer fast dreijährigen Pause erneut in die Nationalmannschaft zurückgekehrt. Das Spiel gegen Schottland, das mit einem 3:0-Sieg endete, war für den Spieler nicht nur physisch, sondern auch psychisch eine große Herausforderung. Nach einer schweren Verletzung im Spiel gegen Uruguay im Oktober 2023 durchlief Neymar einen langen Genesungsprozess. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Neymar, der in der 75. Minute des Spiels im Hard Rock Stadium in Miami eingewechselt wurde, konnte seine Aufregung nicht verbergen. Als die lang ersehnte 981-tägige Pause endete, konnte der Fußballer seine Tränen nicht zurückhalten. In einem Interview mit TV Globo gab er zu, dass sein Herz sehr schnell schlug und er vor dem Betreten des Platzes starke Nervosität verspürte.

Schwierige Genesung und lang ersehnte Rückkehr

Die Knieverletzung von Neymar (Riss des vorderen Kreuzbands und des Meniskus) hatte ihn lange Zeit von seinem Lieblingssport ferngehalten. Der Fußballer arbeitete unermüdlich daran, seinen Platz in der von Carlo Ancelotti geführten brasilianischen Nationalmannschaft zurückzugewinnen. Laut UOL absolvierte der Stürmer in den letzten 25 Tagen ein intensives Training, um für das Spiel bereit zu sein.

"Ich bin sehr glücklich, wieder das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Meine körperliche Verfassung ist gut, glücklicherweise ist alles vorbei. Es war sehr schwierig, an der Seitenlinie zu stehen, aber ich war nicht völlig untätig. Ich habe hart gearbeitet, um wieder in Form zu kommen", betonte Neymar nach dem Spiel. Seinen Worten zufolge waren die Tränen auf dem Platz ein Ausbruch all der angestauten Emotionen.

Der Spieler hob besonders hervor, dass die Unterstützung seiner Familie auf diesem schwierigen Weg unbezahlbar war. Seine Angehörigen waren ebenfalls im Stadion in Miami anwesend, was diese Momente für Neymar noch wertvoller machte. Seine Familie war Zeuge der Schwierigkeiten, die der Fußballer überwinden musste, um in den Kader zurückzukehren und an den WM-Qualifikationsspielen teilzunehmen.

Neymars Rückkehr ist von großer Bedeutung für die brasilianische Nationalmannschaft. Trotz der Anwesenheit von Vinicius Junior und anderen jungen Stars im Kader sind die Erfahrung und die Führungsqualitäten des Spielers mit der Nummer 10 nach wie vor für das Team unerlässlich. Der souveräne Sieg über Schottland stärkte die Moral der Mannschaft weiter.

Diese Rückkehr ist nicht nur für Brasilien, sondern für die gesamte weltweite Fußballgemeinschaft ein bedeutendes Ereignis. Nun richten alle Blicke auf Neymars sportliche Form in den kommenden Spielen und darauf, ob er der Nationalmannschaft zu neuen Siegen verhelfen kann. Der Spieler bekräftigte erneut, dass sein Hauptziel darin bestehe, mit der Nationalmannschaft große Turniere zu gewinnen.