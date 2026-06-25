Arsenal beginnt Verhandlungen mit Bruno Guimaraes zur Kaderverstärkung

Der FC Arsenal strebt an, seinen Kader vor dem Sommertransferfenster deutlich zu verstärken. Es wurde bekannt, dass der Londoner Club erste Kontakte geknüpft hat, um den Mittelfeldspieler von Newcastle United, Bruno Guimaraes, zu verpflichten. Das Team von Mikel Arteta ist laut Goal.com in Verhandlungen mit den Vertretern des brasilianischen Spielers getreten. Bericht meldet.

Dem Daily Mail zufolge unternimmt die Arsenal-Führung ernsthafte Schritte für den Transfer des 28-jährigen defensiven Mittelfeldspielers. Arteta wünscht sich einen erfahrenen Spieler, der eine hohe Stabilität und Ballkontrolle im Mittelfeld gewährleisten kann. Guimaraes wird als Kandidat gesehen, der genau diesen Anforderungen entspricht.

Die Führung von Newcastle United hat zwar nicht die Absicht, ihren Anführer ziehen zu lassen, bereitet sich jedoch auf ein offizielles Angebot von Arsenal vor. Bruno Guimaraes prüft derzeit über brasilianische Vermittler die verfügbaren Optionen auf dem Markt. Obwohl der Spieler momentan mit seiner Nationalmannschaft an internationalen Turnieren teilnimmt, reißen die Diskussionen über seine Zukunft nicht ab.

Konkurrenz im zentralen Mittelfeld

Seit seinem Wechsel von Lyon zu Newcastle hat sich Guimaraes als einer der stärksten Mittelfeldspieler der englischen Liga erwiesen. Seine Spielübersicht und defensive Disziplin passen sehr gut in das taktische System von Mikel Arteta. Trotz eines noch zwei Jahre laufenden Vertrages bei Newcastle könnte der Wunsch des Spielers, zu einem Titelkandidaten zu wechseln, eine entscheidende Rolle beim Transfer spielen.

Laut Goal.com möchte Arsenal sich nicht nur auf das Mittelfeld beschränken. Der Club plant auch, die Offensive zu verstärken. Auf der Liste der Londoner steht zudem Morgan Rogers, das junge Talent von Aston Villa. Da der Verein aus Birmingham jedoch eine Summe von über 100 Millionen Pfund fordert, könnte sich dieser Transfer schwierig gestalten.

Arsenal ist sich bewusst, dass eine Kadererneuerung notwendig ist, um den Erfolg der letzten Saison fortzusetzen und den Titel in der kommenden Spielzeit zu verteidigen. Die Verpflichtung erfahrener Akteure wie Bruno Guimaraes würde dem Team zweifellos nicht nur in der nationalen Liga, sondern auch in der Champions League einen großen Vorteil verschaffen. In den kommenden Wochen wird ein offizielles Angebot an Newcastle erwartet.