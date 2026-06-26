Kampf um Mason Greenwood: Transferkrieg zwischen Juventus und Roma entbrannt

Marseille-Stürmer Mason Greenwood ist zu einem der heißesten Themen auf dem europäischen Transfermarkt geworden. Zwei Giganten der italienischen Serie A — Juventus und Roma — haben einen ernsthaften Kampf um die Verpflichtung des talentierten Fußballers begonnen. Nach seinen effektiven Leistungen in der Ligue 1 ist der 24-jährige englische Angreifer zum Hauptziel der Clubs aus Turin und Rom geworden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Informationen von Calciomercato zufolge beobachten die Scouts und die Führung von Juventus die Situation von Mason Greenwood bereits seit geraumer Zeit. Die Turiner schätzen den Spielstil des Fußballers seit der letzten Saison sehr und bereiten sich nun darauf vor, ein offizielles Angebot abzugeben. Diese unerwartete Intervention könnte für den AS Roma ernsthafte Probleme bereiten.

Verhandlungen zwischen Roma und Marseille in einer Sackgasse

Roma arbeitete bereits seit einiger Zeit am Transfer von Mason Greenwood, doch die Verhandlungen mit Marseille sind aufgrund finanzieller Forderungen ins Stocken geraten. Der französische Club fordert 50 Millionen Euro plus zusätzliche Boni für seinen Star. Die Römer sind derzeit nicht bereit, diesen Betrag zu zahlen, doch das Interesse von Juventus hat den Hauptstadtclub gezwungen, seine Strategie zu überdenken.

Berichten zufolge hat Roma eine mündliche Einigung über die persönlichen Bedingungen mit den Vertretern des Spielers erzielt. Unstimmigkeiten zwischen den Vereinen verzögern jedoch den Transfer. Cheftrainer Gian Piero Gasperini sieht Mason Greenwood als Schlüsselfigur in seinem taktischen System für die nächste Saison und hat die Vereinsführung um dessen Verpflichtung gebeten.

Wie Goal.com schreibt, ist Roma sogar bereit, Mittelfeldspieler Manu Koné zu verkaufen, um diesen Transfer zu finanzieren. Die englischen Clubs Arsenal und Chelsea haben Interesse an Manu Koné gezeigt, wobei es heißt, dass der Spieler selbst von einem Wechsel zu Paris Saint-Germain träumt.

Warum kam die türkische Option nicht zustande?

Im Kampf um Mason Greenwood war auch der türkische Club Fenerbahçe im Rennen. Einer der Präsidentschaftskandidaten, Hakan Safi, hatte sogar bekannt gegeben, dass eine Einigung über ein Jahresgehalt von 12 Millionen Euro mit dem Spieler erzielt wurde. Safis Niederlage bei den Wahlen machte diese Möglichkeit jedoch hinfällig, und der Istanbuler Club schied aus dem Rennen aus.

Derzeit hat sich der Hauptkampf um Mason Greenwood auf die italienischen Plätze verlagert. Die finanziellen Möglichkeiten von Juventus und die Teilnahme an der Champions League könnten ein ernsthaftes Hindernis für Roma darstellen. Gleichzeitig will Marseille seine Forderungen nicht senken, was das Transferrennen weiter verschärft.