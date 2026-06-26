DR Kongo-Trainer: „Wir müssen gegen Usbekistan Risiken eingehen“

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DR Kongo-Trainer: „Wir müssen gegen Usbekistan Risiken eingehen“

Sebastien Desabre, der Cheftrainer der Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo, äußerte sich vor dem entscheidenden Spiel gegen Usbekistan.

Der Experte betonte, dass die usbekische Nationalmannschaft in der Defensive diszipliniert agiert und dieser Schlag daher nicht einfach wird. Da ein Unentschieden für DR Kongo jedoch nicht ausreicht, muss das Team für einen Sieg größere Risiken eingehen.

"Das Spiel gegen Usbekistan wird nicht einfach, da sie sich gut verteidigen. Dennoch werden wir alles geben. Es ist wichtig, dass wir uns bis zum Spiel gut ausruhen und neue Kräfte sammeln", sagte Desabre.

Der DR Kongo-Cheftrainer gab zudem bekannt, dass seine Mannschaft in der letzten Runde offensiver agieren werde als in den vorangegangenen zwei Partien.

"Im Spiel gegen Usbekistan müssen wir Risiken eingehen. Ein Unentschieden würde uns nicht zufriedenstellen. Wir müssen mehr wagen als in den ersten beiden Spielen", fügte er hinzu.

Desabre gab auch zu, dass die Niederlage gegen Kolumbien schmerzhaft für das Team war. Seiner Meinung nach wäre die Situation Kongos im Turnier wesentlich günstiger gewesen, hätte man in diesem Spiel ein Unentschieden erzielt.

"Die Niederlage gegen Kolumbien war hart. Bei einem Unentschieden wäre unsere Lage besser. Aber man darf nicht vergessen, dass der Gegner eine starke Mannschaft ist. Jetzt müssen wir die richtigen Schlüsse aus den Fehlern dieses Spiels ziehen", zitiert geosuper.TV die Publikation.

Zur Erinnerung: Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von DR Kongo und Usbekistan beginnt am 28. Juni um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit. Diese Partie könnte über das Weiterkommen beider Teams in die Playoffs entscheiden.

DR KongoSebastien DesabreUsbekistanKolumbie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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