Chinas Markt für netzunabhängige Überwachungskameras übersteigt die Hälfte des Gesamtmarkts

Der chinesische Markt für Videoüberwachungskameras für Verbraucher hat erstmals einen historischen Wendepunkt erreicht. Nach Angaben von Runto Technology für das erste Halbjahr 2026 machten Überwachungskameras, die weder Wi-Fi-Netzwerke noch eine permanente Stromversorgung benötigen, mehr als die Hälfte des gesamten Absatzes im Land aus. Dieser Wert zeigt, dass die Nachfrage nach unabhängigen Geräten in der Technologiewelt stark gestiegen ist. Wie Ixbt.com berichtet .

Obwohl der gesamte Kameraverkauf im Land um 8,9 % zurückging, wuchs das Segment der für den Außenbereich vorgesehenen 4G-Geräte weiter. Auf traditionellen E-Commerce-Plattformen erreichte der Anteil dieser Kameras 50,1 % und überstieg damit erstmals die Hälfte des Marktes. Zum Vergleich: Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres hatte der Wert lediglich 35,7 % betragen.

Der wichtigste Vorteil dieser Kameras ist ihre vollständige Unabhängigkeit vom Internetanschluss zu Hause und von kabelgebundenen Netzwerken. Dank einer integrierten SIM-Karte lassen sich solche Geräte auch in abgelegenen Gebieten ohne Kabelanschluss problemlos installieren, etwa in Ferienhäusern, auf Baustellen, in Gärten, an Swimmingpools oder in Geschäften außerhalb der Stadt.

Unabhängige Stromquellen und einfache Installation

Auch das Aufkommen von Varianten mit Solarpanels hat zur wachsenden Beliebtheit der Geräte beigetragen. Solarbetriebene Kameras benötigen keinen dauerhaften Anschluss an das Stromnetz. Nach Berechnungen der Hersteller dauert die Montage einer solchen Kamera an einem Mast nur etwas mehr als zehn Minuten und erspart den aufwendigen Einbau zusätzlicher Kabel.

Die rasante Entwicklung des Marktes lässt sich durch die aktiven Investitionen lokaler Marken in dieses Segment erklären. Insbesondere berichtet ixbt.com, dass Xiaomi im März seine erste 4G-Außenkamera vorgestellt hat, während Hikvision sein Angebot an Geräten dieser Art weiter ausgebaut hat.

Künstliche Intelligenz und neue Möglichkeiten

Heute konkurrieren die Hersteller nicht nur bei der Bildqualität, sondern auch bei den Funktionen der Geräte. Kameras der mittleren Preisklasse werden mit KI-gestützten Systemen zur Personenerkennung, verbesserten Nachtsichtmodi und Funktionen für Panoramaaufnahmen mit mehreren Kameras ausgestattet.

Experten zufolge bieten solche technologischen Lösungen den Verbrauchern bei der Gewährleistung ihrer Sicherheit ein völlig neues Maß an Komfort. Die hohe Nachfrage nach Überwachungskameras, die auch an Orten ohne Netzwerkzugang oder Stromversorgung kontinuierlich arbeiten können, dürfte dazu beitragen, diesen Trend in naher Zukunft auch auf den Märkten anderer Länder zu verbreiten.