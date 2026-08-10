SpaceX will Starship vom Ozean aus starten und auffangen

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SpaceX will Starship vom Ozean aus starten und auffangen

SpaceX, ein führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie, treibt Pläne voran, das superschwere Starship-Raumschiffsystem künftig von schwimmenden Plattformen im Ozean zu starten und wieder aufzufangen. Laut ixbt.com arbeitet das Unternehmen daran, die erforderlichen Genehmigungen der US-Behörden für die Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens zu erhalten. Ixbt.com berichtet .

Diese Offshore-Plattformen sollen künftig zu einem wichtigen Bestandteil der Infrastruktur für regelmäßige Starship-Flüge werden. Dieser Ansatz könnte die Zeit zwischen den Starts von Raumfahrzeugen deutlich verkürzen. Experten zufolge wird die Technologie eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Flugfrequenz zu erhöhen und die Effizienz des Systems auf ein neues Niveau zu heben.

Vorteile von Ozeanplattformen

Schwimmende Anlagen können in den benötigten Meeresgebieten positioniert werden, ohne an bestehende Raumfahrtzentren und landgestützte Infrastruktur gebunden zu sein. Dieser Aspekt ist für SpaceX besonders wichtig, da das Unternehmen das Starship-System vollständig wiederverwendbar machen will.

Derzeit führt die Nutzung landgestützter Startplätze zu gewissen Einschränkungen. Auf dem Meer erweitern sich die Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen geeignete Standorte auszuwählen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur erfolgreichen Durchführung groß angelegter Weltraummissionen in der Zukunft.

Künftige Infrastruktur und Perspektiven

Den Plänen zufolge soll Starship künftig Missionen durchführen, bei denen es regelmäßig zur Erde zurückkehrt. Dafür muss ein weitreichendes Netzwerk aus landgestützten und maritimen Startplätzen geschaffen werden. Ozeanplattformen sollen zu einem unverzichtbaren Bestandteil dieser globalen Infrastruktur werden.

Sollte diese derzeit von US-Behörden geprüfte Initiative genehmigt werden, würde ein weiteres bedeutendes Kapitel in der Geschichte der privaten Raumfahrt aufgeschlagen. SpaceX erweitert seine technischen Möglichkeiten Schritt für Schritt, um seine ambitionierten Ziele zu erreichen und den Zugang der Menschheit zum Weltraum weiter auszubauen.

SpaceXStarshipRaumfahrtTechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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