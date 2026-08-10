Roma arbeitet an Transfer von Gabriel Martinelli

Der italienische Klub Roma ist in den letzten Tagen des Sommertransferfensters an Arsenal-Stürmer Gabriel Martinelli interessiert und möchte seine Offensive verstärken. Nach Informationen von GOAL.com suchen die Giallorossi aktiv nach einem neuen Flügelspieler, der die taktischen Anforderungen von Cheftrainer Gian Piero Gasperini erfüllen kann. Goal.com berichtet darüber.

Der erfahrene Trainer Gasperini fordert für die kommende Saison einen rechtsfüßigen Angreifer, der zu seinem Spielstil passt und besonders auf dem linken Flügel mit hoher Intensität agieren kann. Während des Transferfensters wurde der Klub mit mehreren bekannten Namen in Verbindung gebracht, darunter Mason Greenwood, Antonio Nusa und Alejandro Garnacho. Nachdem die Verhandlungen jedoch nicht das erwartete Ergebnis gebracht hatten, richtete die Vereinsführung den Blick auf andere Alternativen.

Martinellis ungewisse Zukunft bei Arsenal

Laut Corriere dello Sport erwägt Romas Sportdirektor Tony D’Amico den brasilianischen Angreifer Gabriel Martinelli als wichtigste Alternative. Die Zukunft des 25-Jährigen beim Londoner Klub ist weiterhin ungewiss. Sein Vertrag bei den Gunners läuft seinem Ende entgegen, und beide Seiten haben sich noch nicht auf einen neuen Kontrakt geeinigt, was einen Transfer wahrscheinlicher macht.

Auch die Verpflichtung von Christos Tzolis hat Martinellis Chancen auf einen Platz in der Stammelf unter Mikel Arteta verringert. Dadurch könnte der Spieler bei Arsenal zu einer nachrangigen Option werden. D’Amico prüft nun die Möglichkeit, diese Situation zu nutzen und den Angreifer zu verpflichten.

Finanzielle Hürden und Alternativen

Für einen erfolgreichen Abschluss des Transfers gibt es mehrere große finanzielle Hürden. Medienberichten zufolge hat Arsenal nicht vor, den Spieler günstig abzugeben. Der englische Klub könnte für den brasilianischen Flügelspieler zwischen 40 und 45 Millionen Euro verlangen. Zudem könnte das Gehalt des Spielers die finanziellen Möglichkeiten von Roma übersteigen.

Daher arbeitet der Klub aus Rom gleichzeitig an weiteren Optionen. Als wichtigste Alternative gilt Portos Star Rodrigo Mora. Der italienische Klub soll bereit sein, das junge portugiesische Talent direkt zu verpflichten, da es eine günstigere und zugleich vielversprechende Lösung darstellt.