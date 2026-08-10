Super-Transfer von Paxtakor: Verteidiger der iranischen Nationalmannschaft in Taschkent

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Super-Transfer von Paxtakor: Verteidiger der iranischen Nationalmannschaft in Taschkent

Der Hauptstadtklub Paxtakor hat im Transferfenster einen weiteren großen und viel beachteten Transfer abgeschlossen. Der erfahrene Innenverteidiger der iranischen Nationalmannschaft, Morteza Pouraliganji, ist offiziell zu den Löwen gewechselt.

Das gab der Pressedienst des Hauptstadtklubs offiziell bekannt.

Vertragsdetails und eine erfolgreiche Karriere

Der 34-jährige erfahrene Innenverteidiger kommt von Persepolis als vereinsloser Spieler zu Paxtakor. Der Fußballer und der Klub unterzeichneten einen Vertrag bis zum Jahresende.

Im Laufe seiner Karriere spielte Pouraliganji für mehrere namhafte Klubs in Asien und Europa:

  • Iran: Naft, Persepolis

  • Katar: Al Sadd, Al-Arabi

  • China: Tianjin Jinmen Tiger, Shenzhen

  • Belgien: Eupen

Insgesamt absolvierte er auf Klubebene fast 300 Pflichtspiele und sammelte dabei umfangreiche Erfahrung.

Erfolge in der Nationalmannschaft und WM-Erfahrung

Morteza Pouraliganji zählt auch in der iranischen Nationalmannschaft zu den wichtigen Spielern. Im Trikot seines Landes absolvierte er 54 Spiele und erzielte drei Tore.

Besonders bemerkenswert ist, dass der erfahrene Verteidiger 2018 (Russland) und 2022 (Katar) bei den Endrunden der FIFA-Weltmeisterschaften als Stammspieler Irans über die volle Spielzeit auf dem Platz stand.

Wir sind überzeugt, dass Pouraliganji unserer Mannschaft mit seiner großen Erfahrung und seinen zuverlässigen Leistungen sehr helfen wird. Willkommen bei Paxtakor, Morteza!, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

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PaxtakorMorteza PouraliganjiIranPersepolisTaschkent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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