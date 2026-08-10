Jeff Bezos könnte eine Beteiligung an Liverpool kaufen

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Jeff Bezos könnte eine Beteiligung an Liverpool kaufen

In der Eigentümerstruktur des FC Liverpool, eines der führenden Teams der englischen Premier League, werden weitreichende Veränderungen erwartet. Wie Sky News berichtet, bringt einer der reichsten Menschen der Welt, Amazon-Gründer Jeff Bezos, die Verhandlungen über den Kauf einer Minderheitsbeteiligung am Klub aus Merseyside in die entscheidende Phase. Goal.com berichtet .

Die Vereinbarung könnte die Zukunft von Anfield, einem der renommiertesten Fußballklubs der Welt, erheblich beeinflussen. Jeff Bezos ist dabei Teil eines Konsortiums einflussreicher Milliardäre. Berichten zufolge plant die Gruppe, nahezu ein Drittel des englischen Klubs zu erwerben.

Investmentkonsortium und neue Partner

Laut Goal.com wird die Investmentgruppe von Amit Bhatia angeführt. Dem Konsortium gehört auch Eduardo Saverin, einer der Facebook-Mitbegründer, an. Amit Bhatia verfügt über umfangreiche Erfahrung im Sportgeschäft und hielt bereits zuvor eine Beteiligung an den Queens Park Rangers.

Die Fenway Sports Group (FSG), der derzeitige Eigentümer des Klubs, hat wiederholt erklärt, offen für externe Investitionen zu sein. In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, die von Amit Bhatia geführte Investmentgruppe habe Interesse an einer strategischen Investition in Liverpool bekundet. Die Verhandlungen würden intensiv fortgesetzt.

Finanzielle Möglichkeiten und Konkurrenz

Sollte der Deal erfolgreich abgeschlossen werden, würde Liverpool im Wettbewerb mit Klubs von staatlich geprägter Finanzkraft wie Manchester City und Newcastle United eine starke finanzielle Unterstützung erhalten. Laut Forbes beträgt Jeff Bezos’ persönliches Vermögen mehr als 280 Milliarden US-Dollar. Der Milliardär hatte zuvor auch Interesse an NFL-Teams gezeigt.

Unter der Führung der FSG wurde Liverpool aus einer schwierigen finanziellen Lage geführt und feierte große Erfolge in der englischen Premier League sowie in der Champions League. Der Einstieg neuer Partner dürfte die globale Position des Klubs weiter stärken. Eine offizielle Bekanntgabe wird bis zum Ende dieser Woche erwartet.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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