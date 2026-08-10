Ursache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermittelt

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Ursache des Brandes des Elektro-Crossovers Zeekr 7X ermittelt

Der Hersteller hat eine offizielle Stellungnahme zum Brand des Elektro-Crossovers Zeekr 7X in Ningbo, China, veröffentlicht. Der Vorfall ereignete sich am 9. August dieses Jahres und löste im Internet eine breite Diskussion aus. Wie Ixbt.com berichtet .

Zum Zeitpunkt des Vorfalls stand der Elektro-Crossover in der Nähe einer Ladestation, war jedoch nicht mit dem Stromnetz verbunden. Von Zeugen aufgenommene Videos zeigen, wie plötzlich Rauch aus dem Fahrzeug aufstieg und anschließend Funken und Flammen an dessen Unterseite auftraten. Die schnell eintreffende Feuerwehr löschte den Brand. Niemand wurde verletzt.

Untersuchungsergebnisse und Hauptursachen

Nach den vorläufigen Ermittlungen der Zeekr-Spezialisten hatte das Fahrzeug zuvor einen schweren Verkehrsunfall erlitten. Besonders wichtig ist, dass es nach dem Unfall weder in einem offiziellen Servicezentrum des Herstellers überprüft noch fachgerecht repariert worden war.

Unternehmensvertreter erklärten, dass die bei diesem Zusammenstoß entstandenen und nicht behobenen Schäden letztlich den Brand verursacht hätten. Der Vorfall bestätigte erneut, dass Schäden an Hochvoltsystemen und am Batteriepaket gefährliche Situationen auslösen können.

Sicherheitsmaßnahmen und Empfehlungen

Aus diesem Anlass richtete Zeekr eine eindringliche Warnung an alle Besitzer von Elektrofahrzeugen. Branchenexperten erinnerten daran, dass das Fahrzeug nach jedem schweren Verkehrsunfall von qualifizierten Fachleuten überprüft werden muss – einschließlich Antrieb, Ladeeinrichtung, Hochvoltsystem und Karosserie.

Käufern, die ein Elektrofahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt erwerben möchten, wurde außerdem empfohlen, die Unfallhistorie und Reparaturarbeiten des Fahrzeugs sorgfältig zu prüfen. Eine fachkundige Bewertung der Batterie und der Hochvoltkomponenten kann helfen, ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

Der Zeekr 7X wird nicht nur auf dem chinesischen Inlandsmarkt, sondern auch in Europa und Zentralasien, einschließlich unserer Region, aktiv verkauft. Im Jahr 2025 erhielt der moderne Crossover zudem die renommierte Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung bei den Euro-NCAP-Tests.

ZeekrZeekr 7XElektrofahrzeugVerkehrsunfallSicherheit
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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