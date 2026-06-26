Jose Mourinho nennt die schmerzhafteste Niederlage seiner Karriere: Das eine Spiel, das er wiederholen möchte

Jose Mourinho, einer der bekanntesten und kontroversesten Trainer des Weltfußballs, blickte auf die Erfolge und Niederlagen seiner glanzvollen Karriere zurück. Im Podcast "Beast Mode On" gab der Portugiese eine unerwartete und offene Antwort auf die Frage, welches Spiel aus der Vergangenheit er gerne noch einmal spielen würde. Seinem Worten nach ist das größte Bedauern seiner Karriere das verlorene Europa-League-Finale mit Roma. Dies berichtet Goal.com Bericht berichtet.

Während seiner Zeit bei der italienischen Roma gelang es Mourinho, zwei Mal hintereinander ein kontinentales Finale zu erreichen. Im Jahr 2022 gewann das Team den Titel durch den Sieg gegen den niederländischen Feyenoord im Finale der Conference League. Dieser Sieg war für Mourinho von historischer Bedeutung, da er zum ersten Trainer der Welt wurde, der die Champions League, die Europa League und die Conference League gewonnen hat.

Ein Jahr später traf Roma jedoch im Europa-League-Finale auf den spanischen Sevilla FC. Dieses Spiel wurde zur ersten großen europäischen Finalniederlage in Mourinhos Karriere. Die Partie wurde im Elfmeterschießen zugunsten von Sevilla entschieden, doch der Hauptvorwurf des Trainers richtete sich nicht gegen das Ergebnis, sondern gegen die Schiedsrichterleistung.

Konflikt mit Anthony Taylor

Mourinho verbarg nicht, dass er nach wie vor unzufrieden mit den Entscheidungen des englischen Schiedsrichters Anthony Taylor ist, der das Finale leitete. Laut Goal.com betonte der Trainer, dass er das Spiel nur unter einer Bedingung wiederholen würde: "Roma — Sevilla Finale. Nur ohne Anthony Taylor!". Mehrere strittige Situationen in diesem Spiel, insbesondere die Elfmeterentscheidungen, führten zu scharfer Kritik des Portugiesen.

Im Interview nannte Mourinho Real Madrid als die beste Kabine, in der er je gearbeitet hat. Heute hat er das Privileg, zum Madrider Riesen zurückzukehren und mit Stars wie Jude Bellingham, Kylian Mbappe und Vinicius Junior zusammenzuarbeiten. Mit einem Dreijahresvertrag bei Real Madrid verfolgt der Trainer das Ziel, den Verein zurück zu den Siegen zu führen.

Zudem wählte Mourinho das Anfield von Liverpool als das schwierigste Stadion für ein Auswärtsspiel. Seiner Meinung nach erzeugt die Atmosphäre in diesem Stadion einen enormen Druck für jedes gegnerische Team. Dennoch liegt der Fokus des Trainers derzeit auf neuen Triumphen mit Real Madrid.

Zur Erinnerung: In seiner ersten Zeit bei Real Madrid (2010-2013) gewann Jose Mourinho die spanische Meisterschaft und den Copa del Rey. Nun bereitet er sich darauf vor, mit seiner reichen Erfahrung neue Gipfel mit den Madrilenen zu erklimmen.