Parkgebühren in russischen Städten jetzt über Yandex-Apps bezahlbar
Für Autobesitzer in fünfzehn großen russischen Städten ist die Nutzung städtischer Parkplätze jetzt bequemer. Laut ixbt.com können Autofahrer ihre Parkgebühren nun schnell über Yandex Go und Yandex Zapravki bezahlen. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .
Die neue Funktion soll den Alltag von Autofahrern erleichtern, indem sie die Parkplatzsuche verkürzt und digitale Zahlungen ermöglicht. Der Dienst ist derzeit in fünfzehn russischen Städten vollständig verfügbar, darunter Moskau, Sankt Petersburg, Kasan, Jekaterinburg, Nischni Nowgorod und Nowosibirsk.
App-Oberfläche und KartenfunktionenUm den entsprechenden Dienst zu nutzen, müssen Nutzer lediglich den dafür vorgesehenen Bereich öffnen. Yandex Zapravki befindet sich dieser Bereich auf der Startseite, während er in der Yandex Go App im Bereich „Zapravki“ zu finden ist.
Die interaktive Karte der App kennzeichnet Parkzonen je nach Preis mit unterschiedlichen Farben. So sehen Autofahrer die Parkkosten sofort und können entsprechend ihrem Budget den passenden Standort auswählen.
Zahlungsprozess und zusätzliche FunktionenDie Reservierung eines Parkplatzes wurde vereinfacht. Autofahrer müssen lediglich folgende Schritte ausführen:
- Das Kfz-Kennzeichen eingeben
- Die Parkdauer festlegen
- Mit einer in der App hinterlegten Bankkarte bezahlen
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