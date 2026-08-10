Julian Alvarez kehrt zu Atlético zurück und absolviert medizinische Untersuchung

Der Stürmer von Atlético Madrid, Julian Alvarez, ist nach seinem Sommerurlaub zur Mannschaft zurückgekehrt und hat die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Wie Goal.com berichtet, absolvierte der argentinische Star am frühen Montagmorgen eine obligatorische medizinische Untersuchung im Zentrum für Hochleistungssportmedizin des Universitätskrankenhauses Vithas Madrid Arturo Soria. Das von Diego Simeone trainierte Team findet allmählich zu voller Stärke zurück. Wie Goal.com berichtet .

Neben Julian Alvarez haben auch weitere Nationalspieler das Training aufgenommen. Alex Baena und Marcos Llorente, die nach den jüngsten großen Turnieren Urlaub gemacht hatten, absolvierten ebenfalls medizinische Untersuchungen. Zur Wiederherstellung ihrer körperlichen Verfassung vor der neuen Saison durchliefen sie spezielle Stresstests und Fitnessbewertungen.

Veränderungen im Kader und neue Spieler

Im Metropolitano-Stadion steigern auch Torhüter Juan Musso sowie Spieler wie Alejandro Grimaldo, Giuliano Simeone, Marc Pubill und Alexander Sorloth ihre Aktivitäten. Aufgrund von Länderspielen und Pausen kehren die Spieler schrittweise zur Mannschaft zurück. Deshalb arbeitet jeder Spieler auf dem Trainingsgelände in Majadahonda nach einem individuellen Programm, um ohne Verletzungsrisiko seine optimale Form zu erreichen.

Unterdessen entgeht auch das Geschehen auf dem Transfermarkt nicht der Aufmerksamkeit des Vereins. Matteo Ruggeri nahm nicht am Training teil, da er kurz vor einem Wechsel zum Premier-League-Klub Aston Villa steht. Nahuel Molina wurde zwar auf dem Vereinsgelände gesehen, wird aber voraussichtlich in den kommenden Tagen zur Roma wechseln.

Die Situation um die Zukunft des Stürmers

Während der Sommerpause rissen die Transfergerüchte um die Zukunft von Julian Alvarez nicht ab. Laut Goal.com zeigen mehrere europäische Spitzenklubs Interesse an dem Spieler. Obwohl der Stürmer angeblich zum FC Barcelona wechseln möchte, beabsichtigt die Atlético-Führung nicht, ihn an einen ihrer wichtigsten Rivalen zu verkaufen.

Die Vereinsverantwortlichen würden den Weltmeister von 2022 lieber in Madrid halten oder lediglich Angebote ausländischer Klubs wie Arsenal und Paris Saint-Germain prüfen. Unabhängig davon setzt das Team von Diego Simeone seine Vorbereitung auf die bevorstehenden Spiele konsequent fort, während die gesamte Aufmerksamkeit auf den Ergebnissen auf dem Platz liegt.