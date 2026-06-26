Koeman warnt Spieler vor Spiel gegen Marokko eindringlich

Der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Ronald Koeman, äußerte sich nach dem 3:1-Sieg gegen Tunesien in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

Die Niederlande starteten sehr selbstbewusst in die Partie und trafen innerhalb der ersten sieben Minuten zweimal. Koeman verbarg jedoch nicht, dass er mit dem weiteren Verlauf des Spiels nicht vollends zufrieden war.

«Wir sind Gruppenerster geworden und über dieses Ergebnis bin ich froh. Aber mir hat nicht gefallen, dass die Mannschaft im Laufe des Spiels etwas nachgelassen hat. Vielleicht hat die 2:0-Führung innerhalb von sieben Minuten die Spieler beeinflusst», sagte der niederländische Fachmann.

Koeman betonte, dass eine solche Sorglosigkeit in der K.-o.-Runde teuer zu stehen kommen könnte. Insbesondere hob er die starke Offensive des nächsten Gegners Marokko hervor.

«Eine solche Einstellung könnte im Spiel gegen Marokko zu einem großen Problem werden. Sie sind eine Mannschaft mit einer sehr guten Angriffsreihe», zitierte der FIFA-Pressedienst Koeman.

Zur Erinnerung: Die Niederlande belegten mit 7 Punkten den ersten Platz in der Gruppenphase. Nun treffen Koemans Schützlinge in der K.-o.-Runde auf Marokko.