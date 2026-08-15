Das Freundschaftsspiel zwischen zwei europäischen Fußballgiganten, die sich auf die neue Saison vorbereiten — Italiens Milan und Englands "Manchester United" — entwickelte sich zu einer echten Tor-Show.

In einer temporeichen und hart umkämpften Partie feierte der Rossoneri-Klub einen kämpferischen 4:2-Sieg.

Frühes Tor und ausgeglichener Kampf

Die Partie begann überraschend mit einem schnellen Treffer der Red Devils:

Frühes Tor: Bereits in der 2. Minute traf der "Manchester United-Verteidiger Harry Maguire ins gegnerische Tor und eröffnete den Torreigen;

Der Ausgleich: Kurz vor der Halbzeit, in der 37. Minute, stellte Milan-Stürmer Samuel Chukwueze den Ausgleich her und schickte beide Teams mit einem 1:1 in die Pause.

Dramatische Wende in der zweiten Halbzeit: zwei Tore in drei Minuten

Die zweiten 45 Minuten verliefen unter noch druckvolleren Angriffen:

Dorgus Antwort: In der 51. Minute brachte Patrick Dorgu die Mannschaft aus Manchester erneut in Führung (1:2);

Milans Antwort: Nur sieben Minuten später, in der 58. Minute, erzielte Mittelfeldspieler Alfajo Cisse erneut den Ausgleich;

Die Siegtreffer: In der 68. Minute brachte Stürmer Gonçalo Ramos die Italiener erstmals in Führung, ehe nur drei Minuten später — in der 71. Minute — Ruben Loftus-Cheek mit Milans viertem Treffer den Endstand besiegelte.

Details zum Freundschaftsspiel:

Milan (Italien) — "Manchester United" (England) — 4:2

Tore: Chukwueze (37.), Cisse (58.), Ramos (68.), Loftus-Cheek (71.) — Maguire (2.), Dorgu (51.).

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