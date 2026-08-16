Inter besiegt Real Betis im letzten Testspiel

·2·Sport
Inter besiegt Real Betis im letzten Testspiel

Inter hat im letzten Testspiel vor der Serie-A-Saison 2026/27 einen knappen Sieg gefeiert. Im Stadio San Nicola in Bari bezwang das Team Real Betis aus Spanien mit 1:0. Die Partie bot dem Cheftrainer eine wichtige Gelegenheit, die Fitness der Spieler zu prüfen und vor dem Ligastart letzte Schlüsse zu ziehen. Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und Sportmedien wird der amtierende italienische Meister am 23. August um 18:30 Uhr im San Siro am ersten Spieltag der Serie A gegen Monza antreten. Das Spiel gegen Real Betis zeigte den Vorbereitungsstand der Mannschaft, doch einige Aspekte der Leistung dürften dem Trainerstab zu denken geben.

Debüttor und starke Auftritte der Leistungsträger

Das einzige Tor der Partie erzielte ein Spieler, der erstmals auf dem Platz stand, und feierte damit einen sofortigen Einstand im Team. Im Mittelfeld kontrollierte Hakan Çalhanoğlu erneut das Spieltempo und koordinierte die Aktionen seiner Mannschaft. Er hielt während der Partie den Ballbesitz und kam zweimal mit Distanzschüssen dem gegnerischen Tor sehr nahe. Obwohl der türkische Mittelfeldspieler noch nicht bei hundert Prozent seiner körperlichen Verfassung ist, war seine Leistung im Vergleich zu seinen bisherigen Spielen gegen Juventus und Milan deutlich besser.

Inters laufstarker Mittelfeldspieler zeigte erneut seinen charakteristischen Einsatz. Nicolò Barella fiel mit einem hervorragenden Pass zu einem Mitspieler zu Beginn der Partie und seiner unermüdlichen Laufarbeit auf. Obwohl einige Aktionen aufgrund des Freundschaftsspielcharakters stellenweise etwas übertrieben wirkten, sind seine körperliche Verfassung und sein Tempo weiterhin auf hohem Niveau.

Positive Veränderungen und Probleme in der Offensive

Auch die Leistung der Offensivspieler blieb den Experten nicht verborgen. Fast alle gefährlichen Angriffe der Mannschaft wurden insbesondere von dem Spieler eingeleitet, der neben dem Mittelstürmer agierte und freie Räume effektiv nutzte. Dass ihm bislang kein Tor gelungen ist, scheint sein Selbstvertrauen etwas zu beeinträchtigen, doch dieses Problem dürfte künftig behoben werden.

Der erfahrene Verteidiger, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, veränderte das Spielgeschehen grundlegend. Seine Aktivität auf dem Flügel und seine Hereingaben aus dem ersten Kontakt machten die Angriffe der Mannschaft dreimal gefährlicher. Gleichzeitig hatte Carlos Augusto einige Schwierigkeiten und unterliefen ihm beim Durchbrechen der gegnerischen Abwehr mehrere Fehler.

InterReal BetisSerie AFußballItalienische Meisterschaft
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Inter bezwingt Real Betis im letzten Testspiel der SaisonvorbereitungInter bezwingt Real Betis im letzten Testspiel der SaisonvorbereitungHeute, 00:16Keine Tore im Duell zwischen Inter und BetisKeine Tore im Duell zwischen Inter und BetisGestern, 23:53„Luis Enrique ist für mich wie ein Vater“: Ferran Torres erklärt seinen Wechsel zu PSG„Luis Enrique ist für mich wie ein Vater“: Ferran Torres erklärt seinen Wechsel zu PSGGestern, 23:36Sechs-Tore-Thriller: Milan bezwingt Manchester United!Sechs-Tore-Thriller: Milan bezwingt Manchester United!Gestern, 23:30Keine Tore im Spiel zwischen Inter und Real BetisKeine Tore im Spiel zwischen Inter und Real BetisGestern, 22:39Warum Markus Thuram das Spiel gegen Real Betis verpassteWarum Markus Thuram das Spiel gegen Real Betis verpassteGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Totti über Schomurodow: Von der Ungerechtigkeit in Rom bis zur WM 2026
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?