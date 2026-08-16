Inter besiegt Real Betis im letzten Testspiel

Inter hat im letzten Testspiel vor der Serie-A-Saison 2026/27 einen knappen Sieg gefeiert. Im Stadio San Nicola in Bari bezwang das Team Real Betis aus Spanien mit 1:0. Die Partie bot dem Cheftrainer eine wichtige Gelegenheit, die Fitness der Spieler zu prüfen und vor dem Ligastart letzte Schlüsse zu ziehen. Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und Sportmedien wird der amtierende italienische Meister am 23. August um 18:30 Uhr im San Siro am ersten Spieltag der Serie A gegen Monza antreten. Das Spiel gegen Real Betis zeigte den Vorbereitungsstand der Mannschaft, doch einige Aspekte der Leistung dürften dem Trainerstab zu denken geben.

Debüttor und starke Auftritte der Leistungsträger

Das einzige Tor der Partie erzielte ein Spieler, der erstmals auf dem Platz stand, und feierte damit einen sofortigen Einstand im Team. Im Mittelfeld kontrollierte Hakan Çalhanoğlu erneut das Spieltempo und koordinierte die Aktionen seiner Mannschaft. Er hielt während der Partie den Ballbesitz und kam zweimal mit Distanzschüssen dem gegnerischen Tor sehr nahe. Obwohl der türkische Mittelfeldspieler noch nicht bei hundert Prozent seiner körperlichen Verfassung ist, war seine Leistung im Vergleich zu seinen bisherigen Spielen gegen Juventus und Milan deutlich besser.

Inters laufstarker Mittelfeldspieler zeigte erneut seinen charakteristischen Einsatz. Nicolò Barella fiel mit einem hervorragenden Pass zu einem Mitspieler zu Beginn der Partie und seiner unermüdlichen Laufarbeit auf. Obwohl einige Aktionen aufgrund des Freundschaftsspielcharakters stellenweise etwas übertrieben wirkten, sind seine körperliche Verfassung und sein Tempo weiterhin auf hohem Niveau.

Positive Veränderungen und Probleme in der Offensive

Auch die Leistung der Offensivspieler blieb den Experten nicht verborgen. Fast alle gefährlichen Angriffe der Mannschaft wurden insbesondere von dem Spieler eingeleitet, der neben dem Mittelstürmer agierte und freie Räume effektiv nutzte. Dass ihm bislang kein Tor gelungen ist, scheint sein Selbstvertrauen etwas zu beeinträchtigen, doch dieses Problem dürfte künftig behoben werden.

Der erfahrene Verteidiger, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, veränderte das Spielgeschehen grundlegend. Seine Aktivität auf dem Flügel und seine Hereingaben aus dem ersten Kontakt machten die Angriffe der Mannschaft dreimal gefährlicher. Gleichzeitig hatte Carlos Augusto einige Schwierigkeiten und unterliefen ihm beim Durchbrechen der gegnerischen Abwehr mehrere Fehler.