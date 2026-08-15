Keine Tore im Duell zwischen Inter und Betis

Inter und Betis trennten sich in ihrem letzten Testspiel vor Beginn der neuen Saison torlos. Die Partie im Stadio San Nicola in Bari diente beiden Teams als wichtiger Test vor den Pflichtspielen. Darüber berichtete Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com arbeiten die Trainerstäbe wenige Tage vor Beginn der neuen Saison weiter an der Zusammenstellung ihrer Kader und testen die Fitness der Spieler. Insbesondere in der Inter-Aufstellung für den Auftakt der Serie A gegen Monza waren einige Veränderungen zu beobachten.

Gefährliche Situationen und Chancen

Beide Teams erspielten sich während der Partie mehrere gute Möglichkeiten vor dem gegnerischen Tor, ließen jedoch die nötige Präzision im Abschluss vermissen. Die Gastgeber zeigten sich aktiv und kamen dem Führungstreffer nahe, hatten bei den letzten Abschlüssen jedoch kein Glück.

Bereits in der achten Minute begannen die Gäste zu antworten. Fornals zog aus der Distanz außerhalb des Strafraums wuchtig ab, doch der Torhüter nahm den Ball problemlos auf. Kurz darauf, in der 14. Minute, zog Antony von der rechten Seite ins Zentrum und schloss mit seinem starken linken Fuß kraftvoll ab, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

Mitte der ersten Halbzeit eroberte Hakan Çalhanoğlu den Ball im Mittelfeld und gab einen gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor ab, doch der Ball verfehlte das Ziel erneut knapp. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ Pio Esposito die Verteidiger mit einem schönen Täuschungsmanöver hinter sich und schoss in die lange Ecke. Nach der Berührung eines Verteidigers ging der Ball jedoch zur Ecke.

Angriffe in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit gingen die Angriffe weiter. In der 51. Minute konnten die Verteidiger eine Hereingabe von der Seite nicht klären, wodurch die Situation noch gefährlicher wurde. Nach Dimarcos Zuspiel kam ein Spieler in aussichtsreicher Position zum Abschluss, vergab die Chance jedoch mit einer ungenauen Aktion.

Dieses Spiel war die letzte Gelegenheit für die Teams, ihre Schwächen vor den offiziellen Wettbewerben zu beheben. Die Trainerstäbe legen besonderen Wert darauf, die Fitness einiger wichtiger Spieler wiederherzustellen.